Marta Roldán: «Practicar fisicoculturismo me ha dado mucho»

La arroyana Marta Roldán Hisado, de 28 años, divide su tiempo entre su trabajo y su cuerpo, que cuida en cada momento para dedicarse a ... su gran pasión, el fisicoculturismo. Esta competidora de la categoría 'Bikini Fitness' comenta que su motivación para comenzar a practicar fisicoculturismo llegó por superarse, por ir cumpliendo metas. «No es ambición, que también hay que ser ambicioso al proponerse retos, pero creo que estaba en un momento débil a nivel de autoestima y al ir reforzándome me ayudó a conseguir confianza y, al ver que iba consiguiendo lo que me proponía, llegó un momento en que quise competir».

Marta cuenta que siempre le ha gustado caminar, era su momento de desconexión y que de ahí pasó a realizar rutas, después comenzó a correr, primero 10 minutos, luego 20... hasta que se hizo un esguince que le impidió continuar, pero lejos de parar, cogió las pesas con 18 años y desde entonces no las ha soltado.

Comenzó a practicar 'spinning' y 'bodypump', lo que le ayudó a tonificar la parte superior del cuerpo y le hizo verse muy bien. En ese momento buscó a chicas como Cassandra Martín o Lis Sánchez, quienes se convirtieron en sus referentes, y quiso lograr lo mismo que veía en ellas.

Autoestima

Eso la llevó a ponerse un nuevo reto para demostrarse que ella también podía tener un cuerpo así. «Para la autoestima me vino estupendamente porque conseguí algo que no todo el mundo logra. En Extremadura hay muy pocas chicas que hagan este deporte, cada vez hay más porque vamos abriendo camino, pero sigue sin ser demasiado común. Quizás en la región compiten unos ochenta chicos y solo llegamos, con suerte, a diez chicas. Hay años en que solo hemos competido cuatro».

La musculación es más común entre los hombres y, todavía a día de hoy, muy poco habitual entre las deportistas femeninas. «Cuando comencé a ir al gimnasio, hace unos diez años, apenas había chicas. Conmigo se metieron mucho y hasta me llegaron críticas por parte de los hombres a los que no les gustaba ver cómo cogía más peso que ellos, pero sobre todo por parte de las mujeres».

Marta asegura que la musculación femenina era algo nuevo para el pueblo. «Al principio no tuve ningún apoyo por parte de los vecinos y eso es algo que ahora ha cambiado». Aun así, los apoyos han ido creciendo y no solo por parte de los arroyanos, ya que en la última competición, además del apoyo del Ayuntamiento de la localidad, contó con el patrocinio de más de 100 empresas locales.

En este momento lleva tres años sin competir por motivos de salud y baches personales, «y la gente me pregunta y se interesa por ello, algo que también motiva mucho, al principio lo rechazaron pero luego lo han aceptado y me muestran su apoyo».

«Me siento muy orgullosa por haber dado visibilidad a algo que no estaba y, además, aquí en el pueblo he sido pionera», asegura.

Con respecto a las competiciones, se ha presentado a tres campeonatos entre 2018 y 2020. Sobre la última a la que acudió, Marta comenta que fue «agridulce».

Veinte días antes perdió a su madre y en la prueba solo pudo estar acompañada por su entrenador y su hermano, debido a las restricciones por la pandemia producida por la covid.

Además, la expansión de la variante ómicron propició que aunque ganó el campeonato de Extremadura, no pudo ir al nacional. Un año antes obtuvo un cuarto puesto en el campeonato regional, pero lo disfrutó con toda su familia, razón por la que le supo mucho más dulce que cuando ganó.

Estilo de vida

Aunque no haya estado compitiendo, Marta no ha parado nunca de entrenar ni de cuidar su alimentación, ya que –como explica– «es mi estilo de vida y no me supone ningún trabajo».

En estos momentos se está preparando para la que va a ser, al menos a corto plazo, su última competición, aunque asegura que siempre continuará entrenando. «Me apetecen otras cosas, este deporte te limita todo; la comida, los kilómetros que andas… si quieres competir es toda tu vida, por eso quiero hacer un parón, pero antes voy a competir una última vez, quiero despedirme como creo que me merezco y como se merece este deporte que me ha dado tanto y al que debo tanto».

Así el próximo otoño, en el mes de noviembre, se presentará al Campeonato de Extremadura y la siguiente semana estará en el nacional y, para despedirse por todo lo alto, los últimos días de ese mes acudirá al II Torneo de Béjar, donde finalizará usando un bikini que para ella es muy especial, la única vez que va a repetir con un bikini de una competición anterior.