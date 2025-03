Así hemos narrado la comparecencia de María Guardiola

11:08

Agradece a «miles y miles de extremeños que me han traslado su cariño sincero», a sus compañeros de partido, a los partidos de la oposición, a los medios de comunicación y a los profesionales del Universitario de Cáceres. «La sanidad pública extremeña es y ha sido siempre un honor para todos y no lo he descubierto ahora, pero ahora que estoy recuperada quiero mandar un abrazo fortísimo a todos los sanitarios de nuestra región. He estado en las mejores manos y he sido muy consciente de ello».