María Guardiola: «Esta emergencia debe coordinarla el Gobierno de España»

La emergencia provocada por el apagón histórico de este lunes ha quedado en manos del Gobierno de España. Extremadura se ha unido a otras comunidades, como Andalucía y Madrid, que han optado por pedir a Pedro Sánchez que asumiese las competencias ante este problema.

Así lo ha anunciado esta tarde la presidenta de la Junta, María Guardiola, que ha justificado la decisión del Gobierno de Extremadura de ceder el control de la emergencia al Ejecutivo de Sánchez por entender que la situación «excede el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma».

«Esto ha sido una cuestión que ha afectado a todo el país y que entendíamos que debía coordinar el Gobierno de España, que es el que tiene los medios, el que tiene la información. No se trata de funcionar como 17 departamentos, sino que las cosas estén ordenadas y coordinadas».

Por esa razón, ha explicado Guardiola, la Junta, ante una situación, «sin precedentes», ha activado el nivel dos por la posible afectación a bienes y personas «y sobre todo fuera del ámbito de nuestra comunidad autónoma hemos solicitado al Gobierno de España la declaración de nivel tres de declaración de interés nacional de emergencia. Sabemos a través del delegado del Gobierno que el ministro ha aceptado esa declaración y ahora mismo es el Gobierno de España quien tiene eh la competencia de coordinar, en este caso, las actuaciones que se realicen dentro de nuestro ámbito eh territorial».

La presidenta de la Junta ha explicado que el servicio de emergencias 112 ha recibido más de 1.000 llamadas tras el apagón, algunas por personas atrapadas en ascensores, por ejemplo, y otras simplemente porque un vecino no podía contactar con un familiar. Guardiola ha indicado que, a pesar del enorme volumen de incidencias, «la verdad es que en ningún caso ha habido un incidente de especial gravedad afortunadamente».

Guardiola ha tranquilizado a la población indicando que los servicios esenciales han funcionado con normalidad «y estamos preparados también con con grupos electrógenos para para la posibilidad de que hubiera algún problema. Y se sabe cómo se puede dar solución a los a personas que que están en sus domicilios y dependen, por ejemplo, de respiradores que necesitan esa energía eléctrica».

La presidenta ha añadido que, a través de los ayuntamientos, de los alcaldes la Guardia Civil y Protección Civil han detectado los puntos más críticos, «como pueden ser esos municipios que los alcaldes conoce muy bien en los municipios pequeños y esas residencias municipales que que pudieran tener algún problema en en el caso de los respiradores» para poder atenderlos.

Recomendaciones

«Estamos coordinados para garantizar la seguridad y el funcionamiento normal de las infraestructuras críticas y de todos los servicios públicos esenciales y a mí me gustaría aprovechar que estáis aquí y que también sois un servicio público muy necesario para para transmitir a la población, en primer lugar, tranquilidad y una serie de de recomendaciones muy básicas», ha añadido lq presidenta. Sus recomendaciones han sido que no se realicen llamadas al 112 si no son verdaderas urgencias, que no se hagan desplazamientos que no sean absolutamente necesarios, que no se use el móvil si no es imprescindible para intentar mantener la batería, que se recopilen baterías y pilas, pues para radios, para las linternas, que se coja agua y se embotelle, se guarden recipientes agua potable, que se preste, por supuesto, atención a familiares y amigos en situación de dependencia «y que estén atentos a toda la información que podamos ir dando a través de los medios de comunicación y de los canales oficiales».