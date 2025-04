Marco busca un donante en Extremadura

«La fiebre de 40 grados no paraba. Primero fuimos al centro de salud de Jaca, luego al hospital de Huesca y tras mucho insistir ... le hicieron un análisis de sangre. Seguidamente nos derivaron a Zaragoza y en concreto a la planta de Oncohematología. Aún no nos habían dicho lo que era, pero ya lo suponíamos», cuenta Felipe Ledo. Es el relato de las horas previas a saber que a su hijo Marco le habían diagnosticado leucemia linfoblástica aguda.

Fue el 4 de enero de 2020. Ese día cambió la vida de este guardia civil de rescate de montaña nacido en Badajoz. «Cuando te lo dicen el mundo se te viene encima. Lo primero que piensas es que la gente se muere de cáncer. Sabes que tu vida va a estar condicionada. No puede tocar la arena del parque, no puede tener contacto con otros niños; cualquier infección es muy perjudicial para él», comenta Felipe.

Vive junto a su mujer, Charo Fernández, y su pequeño en Jaca (Huesca). En los últimos dos años gran parte de sus días los pasan en el hospital. De hecho, allí llevan el último mes, desde que Marco empeoró justo antes de las pasadas navidades.

Ahora mismo no tiene defensas. Su médula no funciona y no está generando leucocitos. Necesita un trasplante.

Campaña

Sus padres se han puesto manos a la obra. Mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación de ámbito regional y nacional y campañas de difusión por diferentes puntos de España. Entre ellos, la localidad pacense de Fuente del Maestre, donde vive parte de la familia.

«Las células cancerígenas se han hecho resistentes a la quimioterapia y primero necesita que el tratamiento vuelva a ser efectivo. Para que pueda recibir la donación tiene que pasar un duro proceso de al menos 16 semanas», explica Felipe, que espera que el teléfono suene para darles la buena noticia.

Marco junto a sus padres las pasadas navidades.

«A mi mujer y a mí nos han hecho las pruebas, pero hay que encontrar un donante compatible al menos al 90%. Nosotros lo somos a un 50% al ser los padres y solo por alguna casualidad genética podríamos llegar al 70%», detalla.

Es mucho más probable que la donación compatible llegue de Extremadura, de donde son sus abuelos, o de Galicia, donde también tiene orígenes maternos. «Nos dicen que es bastante probable que encontremos un donante, pero ya no solo lo hacemos por nuestro hijo, sino por todas las personas que se encuentran en esta situación», comenta Felipe.

«Queremos dar a conocer la donación de médula y que la gente poco a poco se vaya animando. Ahora hay 450.000 posibles donantes. Una campaña como la nuestra puede hacer que las donaciones aumenten y como padres intentamos hacer lo máximo», dice Felipe.

«Es tan sencillo como una extracción de sangre. A una persona no le repercute en nada, pero con ello se puede salvar una vida», añade esperanzado.

Mantiene una actitud positiva. De hecho, al pequeño le diagnosticaron leucemia apenas dos meses antes de que estallara la pandemia y eso lo han intentado ver de la mejor manera posible.

«Al principio sentimos miedo. No sabíamos cómo le podía afectar si se contagiaba de la covid», recuerda Felipe. Sin embargo, eso no ha sido lo peor. «Con la pandemia, hay más medidas de higiene. Que la gente lleve mascarilla y se lave las manos continuamente es beneficioso para nosotros», comenta Felipe.

Le cuesta no emocionarse cuando explica todo el proceso por el que está pasando Marco. «Lo lleva con una actitud impropia para su corta edad. Le han hecho 25 PCR, le pinchan para sacarle sangre cada dos por tres y ya se ha acostumbrado», explica desde la habitación del hospital.

De fondo se escucha al pequeño Marco, un niño «muy bueno y alegre que, a pesar de todo lo que le está pasando, sigue conservando la sonrisa», asegura su padre.