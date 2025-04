Marcelo Nessi: Habitaciones sin mesas ni sillas ni aseo ni apenas luz

Habitaciones sin sillas ni aseos, con luz artificial muy pobre, y baños sin puertas y duchas sin cortinas. Es una parte de la descripción que ... el Defensor del Pueblo hace del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi, que visitó el pasado junio dentro de las actividades que desarrolla el Movimiento Nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP).

Los técnicos de este organismo y una psicóloga externa comprobaron que «las habitaciones se encontraban totalmente despersonalizadas (sin fotos ni dibujos)», por lo que recomiendan a la Consejería de Salud y Servicios Sociales «que se permita a los internos personalizar» esas estancias. «Tampoco tenían mesas ni sillas, lo que no favorece la realización de actividades como el estudio, la escritura o la lectura», continúa la investigación. «Solo se vio una –añade– que tenía una mesa con un banco metálico anclado al suelo».

«Las habitaciones del centro –continúa– no disponen de sistemas sonoros o luminosos de llamada en su interior, ni de apertura de puerta automática. Es importante que ante una situación de emergencia, los menores puedan avisar para que sean atendidos. Aparte de eso, se debe de tener en cuenta que las habitaciones no disponen de aseo en su interior, y además, se recibieron testimonios de menores que tenían que aporrear la puerta, y que a veces tardaban en atender su llamada».

No hay puertas en los baños ni cortinas en las duchas, y los sanitarios admiten un exceso de medicación psiquiátrica

«Los baños –añade el MNP– están fuera de las habitaciones y carecen de puertas que garanticen la intimidad, y las duchas no tienen cortinas o elementos análogos, lo que supone una falta de intimidad y afecta a la sensación de seguridad de los internos. En muchas entrevistas se recogieron testimonios de menores que manifestaban que esta situación les provoca vergüenza».

Tampoco hay la intimidad necesaria cuando se requiere atención sanitaria. «Durante la valoración médica o psicológica, permanece la puerta de la consulta abierta con la presencia del personal de seguridad, lo que vulnera el derecho a la intimidad y dificulta cualquier vínculo de confianza sanitario-paciente», refieren los técnicos. «Los encuentros de familiares con menores se producen en salas completamente inadecuadas –añaden–, sin puertas, con mobiliario incómodo y con una vigilancia permanente por parte del personal de seguridad y los ATE-cuidadores. Esto es así en todas las visitas y para todas las personas internas».

Videollamadas y visitas sin intimidad

También «las videollamadas se realizan sin intimidad», y no se autorizan más a quienes ven poco a sus familiares por vivir lejos de Badajoz. Más deficiencias: «Son numerosas las quejas por la pérdida de prendas de ropa, y por el deterioro de las mismas cuando se llevan al servicio de lavandería». Otra que recoge el informe del Defensor: «los vigilantes de seguridad, que visten uniforme y portan grilletes y porras, están incluso en el interior de las aulas, lo que cuestiona la autoridad del profesorado y se aleja sobremanera de la normalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, generando un ambiente de vigilancia extrema y tensión sobre los internos».

Además, el sistema de videovigilancia no capta el sonido. «El módulo de acogimiento/aislamiento muestra un aspecto carcelario e inadecuado para menores, con habitaciones sin apenas luz natural y con luz artificial muy deficiente». «El patio del módulo de acogida/contención no reúne las condiciones mínimas»·, apunta también el documento elaborado por los técnicos del MNP, que recogen que «tanto el patio de acogida/aislamiento como el otro más grande tienen instaladas concertinas», y piden su retirada. Otro punto del informe indica que «se constata una medicación psiquiátrica elevada». «El personal sanitario –continúa– manifiesta el elevado uso benzodiacepinas, y no hay un plan concreto de reducción de la medicación psquiátrica, pese a la identificación de la problemática».

Un último apunte: «Analizado el libro de registros personales –detalla el Defensor–, se comprueba que todos los realizados son integrales. Durante los años 2022 y hasta junio de 2023 se habían efectuado 90, y en un 84 de ellos no hubo ninguna incidencia o novedad». En cuatro casos, la incidencia detectada fueron lesiones físicas. «Estos datos –concluye la investigación– llevan a la conclusión de que se podrían estar realizando registros con desnudo integral de forma indiscriminada».