Malestar en Gata y Las Hurdes por las 12.000 hectáreas arrasadas: «Se ha actuado tarde»

Durante este fin de semana se ha avanzado mucho en el control del fuego que se inició a última hora de la tarde del pasado miércoles en Las Hurdes. Un incendio intencionado que un día después, atizado por fuertes rachas de viento, pasaba a sierra de Gata, que ha obligado a desalojar cuatro pueblos y que ha arrasado unas 12.000 hectáreas.

Después de cuatro días de intensa lucha contra las llamas, el fuego ha sido estabilizado y los vecinos han podido regresar a sus casas, agradecidos sobre todo porque no se han producido daños personales y conscientes de que el susto ya ha pasado.

De hecho, el Plan Infoex desactivó este domingo el nivel 2 de peligrosidad, el fuego se dio por estabilizado y los más de 200 militares de la UME que han colaborado en la labores de extinción se retiraron de la zona.

Pero ya sin llamas y sin columnas de humo los vecinos de Cadalso, Descargamaría y Robledillo, las tres poblaciones evacuadas de Gata han podido ver con más detalle cómo han quedado sus montañas, cubiertas de negro en gran parte de la sierra que conecta Las Hurdes con Gata. Han podido comprobar cómo la margen izquierda del valle del Árrago ha quedado calcinada. Y entonces el susto y el miedo han dado paso a la indignación y la denuncia. «Nos dejaron vendidos ante el fuego» , ha resumido Ignacio Rodríguez, alcalde de Cadalso.

Es la población más afectada por el incendio de las tres desalojadas de Gata, pero en las tres sus vecinos creen que se podría haber evitado no la tragedia, porque alguien decidió prender la mecha un día al anochecer y con mucho viento, pero sí la dimensión que ha adquirido.

«No hemos sufrido daños personales ni se han quemado edificaciones, pero lo ocurrido se podría haber evitado, el problema es que se ha actuado tarde», insiste Rodríguez. «A las 10 de la mañana del viernes era evidente que las llamas venían al valle, y entonces no había viento, ni una brizna, los medios aéreos podían haber actuado y parado el fuego, pero no se hizo nada, todos estaban en Las Hurdes».

Es el sentir del alcalde y también de otros vecinos de la localidad más afectada de Gata y la que cuenta con más población, con 420 censados.

«El viernes, antes de que las llamas llegaran, cuando se veía que iban a llegar, hubo mucho rato sin viento, pero no se actuó», dice Auxiliadora Manzano. «Si entonces hubieran venido los medios, se habría podido quizás parar el fuego, pero se levantó el viento y ya no hubo manera de hacer nada». Ella, su marido y su hijo estaban en el pueblo porque, como otros vecinos, decidieron quedarse cuando horas antes, durante la madrugada, se optó por evacuar Cadalso. «Tenemos animales, maquinaria, no íbamos a abandonar todo». Auxiliadora asegura que «nos quedamos bajo nuestra responsabilidad, lo sabemos, pero quisimos hacerlo como otros vecinos, sobre todo jóvenes, porque pueden ayudar en las labores de extinción».

«Ahora no nos dejan ayudar, pero es un error; antes cuando había fuego todo el pueblo colaboraba», recuerda Rosa Carvajal. Y, sin embargo, coincide con Auxiliadora, «han sido vecinos los que han evitado que se quemaran algunas casas».

Lo sabe bien Antonio González. Las llamas llegaron al límite de su casa y de su granja de pollos la tarde del viernes. «A las seis de la mañana ya se veían las llamas en las montañas, habían pasado de Las Hurdes aquí; entonces no hacía viento, pero aquí no había ni un helicóptero».

A las cuatro de la tarde, según su relato, habían recorrido la ladera y llegado a su casa. «Y lo hemos sujetado nosotros con la ayuda de amigos y vecinos hasta que han llegado los bomberos. Sin nuestra actuación todo se habría quemado».

Limpiar el monte

Por eso denuncia «la actuación tardía de los medios de extinción». Como lo hace Ignacio Rodríguez: «Mandaron los medios aquí cuando el fuego ya era imparable». Como lo critica también José María García, alcalde de Descargamaría: «Ha sido una vergüenza, si se hubiera actuado antes el valle del Árrago no se habría quemado».

Dicen que «no puede ser que en época de peligro medio de incendios, no haya medios suficientes en la región» y que, por eso, «no ha sido hasta que ha llegado la UME y han venido bomberos de otras comunidades y de Portugal, cuando se ha contado con los recursos necesarios» para hacer frente a un fuego virulento que con el terreno seco, los fuertes vientos y el monte sucio ha corrido como la pólvora.

«Esa es otra, que no nos dejen limpiar; no tiene sentido ninguno, esos restos son pura gasolina», dice Rosa Carvajal. «No se nos permite que tengamos el monte en condiciones y eso es un peligro constante», opina Bienvenido González, otro vecino de la zona. «Si no hacemos algo, ahora ha sido la margen izquierda del Árrago, pero la derecha, la montaña del otro lado del valle tiene las horas contadas», vaticina Antonio González. Y avisan: «Los cortafuegos no han valido para nada», señala el alcalde de Cadalso.

Esta localidad, como el resto de las de sierra de Gata afectadas por el fuego temen ahora que, además de parte de sus montañas quemadas, tampoco puedan tener el recurso turístico de sus piscinas naturales este verano.

«Si ahora vienen las lluvias, arrastrarán las cenizas y las llevarán al río y con el agua negra no podremos abrir las piscinas». Es, concluye Ignacio Rodríguez, otra parte más de un incendio «que ha arrasado gran parte de la sierra, pinares, madera, olivos y colmenas».

Un temor que tienen igual los vecinos de Las Hurdes afectados por el fuego. «Va a ser complicado volver a empezar para nosotros, como hace menos de un año lo ha sido para los pueblos de Cabezo, Ladrillar o Las Mestas, los incendio del pasado verano», lamenta Claudia Aquino, vecina de Ovejuela. «Las casas, el pueblo, está a salvo, pero todo lo demás se ha perdido, porque las llamas lo han rodeado, llegaron hasta la carretera, la única vía de entrada y salida que tenemos».