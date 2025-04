La Lotería de Navidad deja 5,4 millones en Extremadura

Llevaba toda la mañana pendiente del sorteo pero había perdido la esperanza. Lo que no sabía Manuela Alfaro, que regenta en solitario la administración número ... 3 de Almendralejo desde que falleció su madre en 1999, es que a las 13.15 horas estaba a punto de convertirse en una de las protagonistas del sorteo de este año. Había vendido décimos del 88008, y aunque cuando se desató la alegría en la administración aún desconocía cuántos había vendido, le daba igual.

«Para nosotros lo importante son los clientes, aunque se venda solo un décimo», señalaba a los periodistas que acudieron.

«Es un poquito feo el número. La gente dice: 'yo no quiero ese número tan feo', pues fíjate el numerito» decía Manuela a su padre, con quien hablaba por teléfono. Curiosos o quizás algún premiado enmascarado, lo cierto es que la administración fue congregando a un buen número de personas que no paraban de felicitar a la lotera, que ya había comenzado a descorchar varias botellas de cava de Almendralejo.

Al final Manuela había vendido tres décimos del Gordo y había devuelto uno. En total 1,2 millones de euros, 400.000 euros al décimo, a los que la responsable de la administración no sabía poner cara. «No sé a quién le ha tocado. Si fuese yo la afortunada no lo diría. No sé cómo se han vendido, imagino que por máquina».

En total, la Lotería Nacional repartió 5,4 millones de euros en la región.

Lo que tuvo claro Manuela desde el principio es quién había tenido la culpa de que la suerte le sonriese en el día de este viernes. «Ha sido mi madre, mi madre. La que me decía que la suerte hay que trabajarla, y yo la trabajo todos los días». Y es que su madre, Paqui Alfaro, que es la que continua dando nombre a la administración, sí estaba más acostumbrada a dar premios.

Concretamente un quinto premio también en el sorteo de Navidad del año 2015, y un millón de euros en el sorteo de La Primitiva. ese fue el más suculento entregado por la administración número 3, que abrió el abuelo de Manuela en los años 60.

También un quinto

Almendralejo también fue agraciado con un quinto premio. En concreto el despacho situado en la calle Escribano vendió un décimo por máquina del 86007, premiado con 6.000 euros. Precisamente este punto de venta había sido el encargado de dar el último premio de este sorteo que había caído en la ciudad. Fue en el año 2021, cuando vendió un décimo, también por máquina, de un cuarto premio. En aquella ocasión entregó 20.000 euros a un jubilado de la localidad.

Siete años después

La última vez que en Almendralejo se había hablado del Gordo fue en 2016. En aquella ocasión un conocido viajante había comprado 30 décimos que fueron agraciados con el Gordo en uno de sus viajes a Málaga.

Décimos que se había encargado de repartir entre familiares y amigos, por lo que el premio fue muy repartido. Ese mismo año, en la empresa Konecta, 20 trabajadores se repartieron los 400.000 euros de un décimo que uno de los responsables de la empresa había traído de algún lugar de España.

En total, más de cuatro millones llegaron en ese sorteo a la ciudad.

Ampliar Las dos Mari Carmen (madre e hija), Fernando, Celia y Carmen. Arnelas

88008 Un décimo del Gordo fue vendido en Olivenza

En la administración número 1 de Olivenza sus responsables no dejaron de recibir felicitaciones durante toda la mañana de este viernes en cuanto se supo que habían vendido un primer premio. Y es que en este despacho situado en el número 17 de la calle peatonal Moreno Nieto se ha vendido a través de la máquina un solo décimo del 88008. Parece poco, pero con esto ya ingresan en la reducida lista de establecimientos que han vendido un primer premio de la Lotería de Navidad. Además, en este sorteo fue la primera vez que dan una alegría a un cliente, en este caso de 400.000 euros.

Los responsables sospechan que ha ido a parar a alguien del pueblo, piensa Mari Carmen Silva, la propietaria. Su razonamiento: «La gente de fuera suele coger el billete en ventanilla para llevarse de recuerdo algo donde ponga el nombre de Olivenza, mientras que los del pueblo suelen llevarse un billete de máquina, como el que ha resultado premiado». Tanto los visitantes a la feria del Toro como los turistas que paran en esta localidad suelen llevarse lotería.

Esta administración se llama 'Mari Carmen' ya que su madre, Mari Carmen García Cordero, fue quien la regentaba desde 1987 y donde ella trabajaba desde 1971, por lo que lleva más de cincuenta años vendiendo boletos. Ahora se hace cargo su hija junto a su marido, Fernando Macías, que fue quien se enteró este viernes de que un primer premio había sido vendido en esta administración oliventina .

Estaba escuchando de fondo el sorteo en la administración cuando le han llamado desde una radio. Lo siguiente que hizo fue confirmarlo con la delegación de Loterías y Apuestas del Estado y al cabo de un rato comenzó a recibir felicitaciones. «Todavía no me lo creo, ya que se ha tratado de un número raro y encima ha salido al final del sorteo. Mi mujer venía del médico de Badajoz cuando se lo he dicho y no se lo creía», manifestó a HOY mientras era fotografiado junto a su mujer su suegra, su sobrina y su hijo.

Según han contado, este es el primer premio que reparten en el sorteo extraordinario de Navidad, pero antes sí habían dado otros premios importante, como el primer premio de la Lotería Nacional y una Primitiva, ambos cuando aún había pesetas. En la Primitiva repartieron 104 millones y en la Lotería Nacional 30 millones, dos noticias que se produjeron con apenas una semana de diferencia en el año 2000. Según recordaban este viernes, uno de aquellos ganadores tuvo un detalle con Mari Carmen, a quien regaló unos pendientes de oro.

De momento no saben quién ha sido el agraciado, pero sospechan que lo descubrirán en los próximos días. Lo que sí saben que también ocurrirá es que estos premios animan las ventas de cara al Sorteo del Niño. «Ya hoy (este viernes) por la mañana ha venido gente a comprar ¡e incluso a cobrar cuando aún no había terminado el sorteo!», comentaba él.

El primer premio volvió a visitar La Albuera un año después

Pedro Peguero, al que hace un año le tocó el Gordo en La Albuera, estaba este viernes en el popular hostal restaurante Don Pepe, en la avenida de Extremadura, cuando volvió a desatarse la alegría. El Gordo volvió a caer en este pueblo de algo más de 2.000 vecinos situado a 23 kilómetros de Badajoz.

Don Pepe es una zona de mucho tránsito porque está en la travesía de la carretera N-432. A las 13.16 horas, su dueño, Pepe Prieto Piris, se sobresaltó. Allí se había dado el Gordo. Se corrió la voz y la alegría se desató mientras se intentaba averiguar quien el nuevo millonario. El décimo premiado que se selló en su local no era de Pedro Peguero, se rumoreó que de una mujer. Puede ser del pueblo o no, porque se trata de una zona de paso, decían los habituales clientes. Pocas pistas en todo caso aunque era lo que menos importaba. Lo bueno es que la suerte, aunque sea con un décimo, se detenga, insistían los parroquianos.

Muchos compradores en La Albuera y Trujillo son gentes de paso que transitan por esas localidades

En Valdelacalzada y Cabeza del Buey ya conocían premios del Sorteo de Navidad tras vender un quinto

Pepe lo celebró, como uno más con su mujer, dos de sus cuatro hijos, empleados de su establecimiento y clientes. No es para menos. En la localidad de La Albuera El Gordo, este año encarnado en el número 88008, ha vuelto a detenerse.

Un número que ha llevado también el alborozo a Trujillo, Cabeza del Buey, Valdelacalzada, Talayuela y Rosalejo.

Trujillo «Esta vez sí hemos dado algo importante»

Rubén Cabrera, en Trujillo, reconocía que estaba saturado. Las llamadas de teléfono se dispararon, junto a los saludos y las enhorabuenas de clientes y amigos que, como cada día, se juntaban en su establecimiento. Ese ajetreo inesperado se juntó con el trabajo habitual. Todo ello se debió a que la cafetería-restaurante que regenta, Los Arcos, en la avenida de Miajadas, vendió uno de los décimos del Gordo, dotado con 400.000 euros.

De hecho, al poco de salir ese número premiado se conoció en la ciudad trujillana (8.695 censados) rápidamente que Los Arcos había dado ese premio. Lo siguiente fue preguntar si había aparecido ese agraciado. El propio Cabrera admitía que es complicado, primero porque se vendió a través de máquina y suelen ser números aleatorios. Además, por este establecimiento pasan muchos de fuera de la ciudad, sobre todo en puentes y días de fiesta. A pesar de ello, su cara mostraba felicidad.

«Estaba vez sí hemos dado algo grande», resaltaba este joven hostelero, que no dejaba de atender a su clientela. Esa satisfacción era por partida doble y no solo porque unas horas después, había vendido un décimo con un quinto premio. Se debe también a que las ventas habían aumentado en el Sorteo de Navidad, en relación a ediciones anteriores.

Los primeros décimos los comenzó a vender en el mes de julio, principalmente a personas de paso. Las ventas se intensificaron ya los últimos meses. Ahora, confía en poder dar un premio en el sorteo del Niño, informa Javier Sánchez Pablos.

Cabeza del Buey «La gente del pueblo se ha enterado antes que nosotros»

Un décimo de terminal se vendió en Cabeza del Buey (4.682 vecinos, comarca de La Serena). «No sabemos quién lo compró, ni siquiera si es del pueblo o de fuera», reconocía en la tarde de este viernes Toñi Godoy, propietaria de la Administración ubicada en la avenida Nuestra Señora de Belén.

En las casi dos décadas que lleva con el negocio es el premio más importante que ha dado en el Sorteo de Navidad. «Vendimos un quinto premio en 2011», hacía memoria Toñi.

Tras salir la bola del 88008 en el sorteo, numerosos vecinos se dejaron caer por la Administración caputbovense para felicitar a los loteros por el premio repartido. «Se ha enterado la gente del pueblo casi antes que nosotros», bromeaba Toñi, que ahora espera vender algún otro premio del Sorteo de Reyes, informa José Manuel Martín.

Valdelacalzada «El año pasado di un quinto premio»

En Valdelacalzada, Francisco Javier García vendió un décimo del 88008. 400.000 euros de premio, 320.000 limpios tras la retención de Hacienda. Estaba muy feliz y recuerda que el año pasado dio 6.000 euros de un quinto premio del sorteo de Navidad. «Siento como si me hubiera tocado a mí», concluía.

Talayuela «Mis padres habrían estado muy contentos por esto»

Con lágrimas en los ojos recordaba Lourdes Jiménez Pérez a sus padres, fallecidos en un intervalo de un año, al mostrar su alegría por haber vendido un décimo del Gordo de Navidad en la administración que regenta en el número 33 de la calle Manuel Mas, de Talayuela (7.266 habitantes, Campo Arañuelo). Lo hacía a los pocos minutos de conocer la noticia, acompañada de amigos que descorchaban a las puertas varias botellas de sidra.

Lourdes explicaba a HOY que lleva al frente del punto de venta desde 1999. Antes era de su padre y al jubilarse se lo pasó a ella. Desde entonces confiesa que «nunca había dado un premio tan importante», por lo que estaba muy feliz, dedicándoselo a su padre, que murió el año pasado, y a su madre, que ha fallecido en este.

«Habrían estado muy contentos de dar esta alegría», afirmaba. En el momento de hablar con ella no tenía ni idea de quién podía ser el afortunado o afortunada que posee el décimo, si un vecino o alguien de paso.

«La pena es que no hayan caído varias series y muchos más millones. Pero algo es algo. Nos queda El Niño», finalizaba, anticipando una nueva ventana a la ilusión por un premio de la lotería, recoge Miguel Ángel Marcos.