Administración de Navalmoral de la Mata donde se vendió uno de los cupones premiados en Extremadura

La Lotería Nacional deja parte del primer premio en varias localidades de Extremadura

Los afortunados compraron los décimos en Tordesillas de la Tiesa y Navalmoral de la Mata

R. H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 17:16

El primer y segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional ha dejado parte del dinero repartido en Extremadura.

El primer premio que se repartió este pasado domingo 12 de octubre, llevó la suerte a la suerte en diecinueve localidades del país de varias comunidades autónomas, una de ellas de Extremadura. El número agraciado con el primer premio, dotado con 1.300.000 euros al billete, ha sido el 43.429.

El premio ha contado con dos presencias en Extremadura. Uno de ellos ha sido vendido en la localidad cacereña de Tordesillas de la Tiesa, expedido en la dependencia ubicada en la Avenida de los Emigrantes 133. El otro boleto fue vendido en Navalmoral de la Mata, en la Calle Zaragoza, 9.

El segundo premio fue para el número 92.832, dotado con 250.000 euros, que se han repartido por Asturias, Guadalajara y Málaga.

