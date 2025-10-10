La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura Los afortunados compraron los décimos en Badajoz y Puebla de la Calzada

El primer y segundo premio de la Lotería Nacional ha dejado parte del dinero repartido en Extremadura.

El primer premio que se repartió este pasado jueves, 9 de octubre, llevó la suerte a la suerte en trece localidades del país de varias comunidades autónomas, una de ellas de Extremadura. El número agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al billete, ha sido el 76.348. Los acertantes recibirán 30.000 euros por décimo.

El premio ha estado muy repartido. En Extremadura el premio es para una persona que validó su boleto en Badajoz, en concreto, en el Despacho Receptor 08655, situado en el número 23 de la avenida Ricardo Carapeto.

El segundo premio fue para el número 91.133, dotado con 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo), también fue vendido en la región extremeña. Un afortunado compró un boleto en la Administración de Loterías número 1 de Puebla de la Calzada, sita en el número 3 de la calle Los Silos. También fue vendido en otras diez localidades españolas.