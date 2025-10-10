HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Despacho Receptor 08655, situado en el número 23 de la avenida Ricardo Carapeto

La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura

Los afortunados compraron los décimos en Badajoz y Puebla de la Calzada

R.H.

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:51

Comenta

El primer y segundo premio de la Lotería Nacional ha dejado parte del dinero repartido en Extremadura.

El primer premio que se repartió este pasado jueves, 9 de octubre, llevó la suerte a la suerte en trece localidades del país de varias comunidades autónomas, una de ellas de Extremadura. El número agraciado con el primer premio, dotado con 300.000 euros al billete, ha sido el 76.348. Los acertantes recibirán 30.000 euros por décimo.

El premio ha estado muy repartido. En Extremadura el premio es para una persona que validó su boleto en Badajoz, en concreto, en el Despacho Receptor 08655, situado en el número 23 de la avenida Ricardo Carapeto.

El segundo premio fue para el número 91.133, dotado con 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo), también fue vendido en la región extremeña. Un afortunado compró un boleto en la Administración de Loterías número 1 de Puebla de la Calzada, sita en el número 3 de la calle Los Silos. También fue vendido en otras diez localidades españolas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  2. 2

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  3. 3

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  4. 4 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  5. 5 La concejala del PP de Plasencia investigada por un delito de odio reconoce ser la autora de algunos de los comentarios
  6. 6 Badajoz celebra la creación de la universidad privada
  7. 7 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  8. 8 Nuevo recorte en las nóminas: descubre por qué caerá tu sueldo a partir de 2026
  9. 9

    PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura
  10. 10

    El viaje a Extremadura que «transformó» al Nobel de Literatura László Krasznahorkai

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura

La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura