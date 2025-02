Ganadero de Ceclavín: «Los lobos me han matado 80 ovejas en el último año»

«Los lobos me han matado unas ochenta ovejas en el último año». Es la denuncia pública de Alfredo González Corbacho, ganadero de la ... localidad cacereña de Ceclavín que afirma estar «ya harto» de la situación que vive, hasta el punto de que ha dado el paso de poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil y de la Junta de Extremadura. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible confirma que sus técnicos visitaron la explotación y tomaron muestras para estudiar qué animal pudo matar a las ovejas, si bien «aún no se puede determinar nada».

«Los ataques -sitúa- empezaron sobre el mes de abril del año pasado, y en uno de ellos me mataron 16 ovejas. Hubo unos meses en los que pareció que no rondaban por aquí, pero desde octubre han vuelto otra vez». «El último ataque lo he sufrido esta misma semana: el viernes pasado me mataron una, el lunes otra, y el jueves me encontré un borrego partido a la mitad», detalla el empresario, que no tiene duda de quién es el culpable. «Me lo ha dicho un veterinario experto en el lobo después de ver los cadáveres de las ovejas, y además es que lo he visto yo con mis ojos, he visto a un perro mastín mío ir corriendo detrás de un lobo, pero no me dio tiempo a grabarlo con el móvil», asegura González, que afirma que «los ataques se producen cada tres días, siempre por la noche, porque yo me voy sobre las 9 ó las 10 dejándolo todo en orden, y cuando vengo por la mañana es cuando me encuentro la sorpresa».

«Personal de la Junta ha visitado la finca y han instalado dos cámaras», explica Alberto González Corbacho

Tras su denuncia, «los agentes de la Guardia Civil vinieron y levantaron acta, y personal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en concreto del Servicio de conservación de la Naturaleza, también estuvo en la finca, recogiendo muestras de los animales muertos, y colocaron dos cámaras», explica el ganadero, que comenta también que alguno de sus canes ha sido atacado por un lobo. «Uno de los perros vino con un mordisco en la cabeza, el típico 'colmillazo' de los lobos», asegura Alfredo González, que añade que «si comparo -dice- el censo del 1 de enero del año 2023 con el del 1 de enero de 2024, hay una diferencia de ciento y pico ovejas menos». «De algunas no tengo claro el motivo de haberlas perdido, ovejas siempre se mueren por distintos motivos, eso está claro, pero que yo tenga controladas que han sido comidas, unas ochenta, y esto son muchas ovejas».

«Cada oveja vale cien euros»

«Cada oveja vale cien euros, y eso sin contar si está preñada, pero lo importante no es que me paguen por las que me matan, lo importante es que se acaben los ataques, porque de qué me vale comprar más ovejas si las voy a seguir perdiendo por el lobo», se pregunta el empresario, cuyo ganado duerme en una finca arrendada en la dehesa Valdemerina, en un término municipal, el de Ceclavín, históricamente ligado a este cánido que en los últimos años ha expandido su población al sur del río Duero.

«También han atacado a uno de los perros, que un día apareció con un 'colmillazo' de lobo en la cabeza», asegura el ganadero

La propia Junta de Extremadura anunció en febrero del año 2022 que análisis realizados en un laboratorio de la Universidad de Oporto (Portugal) habían certificado la presencia del 'canis lupus' en la región, en concreto restos hallados en los términos municipales de Villanueva de La Vera, Madrigal de La Vera y Zarza la Mayor. Además, el último censo del Ministerio de Transición y Reto Demográfico, del año 2020, también confirmó la presencia de la especie en la región. De hecho, concreta que no hay una manada establecida pero sí en torno a diez ejemplares. En el conjunto del país, se ha constatado un incremento de la población.

La Junta cambió de criterio

En la pasada legislatura, la administración regional liderada por el socialista Guillermo Fernández Vara anunció medidas para tratar de consolidar y aumentar la población de lobo en Extremadura, en línea con la Estrategia estatal en la materia, que defiende fomentar la convivencia del 'canis lupus' con el medio rural en general y la ganadería extensiva en particular.

En base a este planteamiento, la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad presentó a la Unión Europea un programa para intentar sacar un provecho turístico a la presencia del cánido en la comunidad autónoma, a semejanza de lo que se hace en Zamora, donde se ofrecen a los viajeros rutas por los territorios donde se sabe que vive el lobo. Más aún: la Junta de Extremadura figuró inicialmente como uno de los socios del proyecto hispanoluso Life Lupi Lyns para ayudar a la expansión del lobo, una iniciativa que cuenta con financiación europea.

Pero el cambio político al frente de la Junta tras las elecciones de mayo del año pasado -que auparon a la presidencia a la popular María Guardiola-, modificó el criterio, y la actual Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha manifestado públicamente que no apoyará iniciativas que tengan como meta ayudar a que haya más lobos en la región.