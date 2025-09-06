HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Lluvia el domingo: consulta aquí la previsión del tiempo para el puente por el Día de Extremadura

Los próximos dos días la región percibirá precipitaciones y temperaturas por debajo de los 30 grados

S. V.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:10

Lluvia para el domingo y temperaturas por debajo de los 30 grados. Así se presenta el puente por el Día de Extremadura.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este domingo, 7 de septiembre, habrá cielos nubosos, con probabilidad de precipitaciones y chubascos, que serán más probables en el norte y oeste, sin descartarlas, aunque más dispersas, en el resto, mientras que los vientos soplarán del suroeste al oeste, flojo con intervalos de moderado.

Estas precipitaciones estarán presentes en mayor grado durante la primera mitad del día, pues a partir de las 14.00 horas se espera que llueva en puntos aislados y a las 20.00 horas habrán remitido según las previsiones.

Precipitaciones en Extremadura a las 8.00 horas del domingo, 7 de septiembre. AEMET

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso, salvo en cotas altas en ligero descenso, mientras que las máximas registrarán un notable descenso, salvo en el extremo sur, donde el descenso será ligero.

Precipitaciones en Extremadura a las 20.00 horas del domingo, 7 de septiembre. AEMET

Así, en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 18 grados de mínima y 28 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 18 y 24 grados.

Día de Extremadura

El lunes, 8 de septiembre, Día de Extremadura, el cielo se despejará según avance el día y no quedará rastro de las precipitaciones del día anterior.

Estado del cielo en Extremadura entre las 12 y las 18 horas del lunes, 8 de septiembre. AEMET

Según la Aemet, predominará el cielo con nubosidad alta y los vientos del oeste y noroeste, flojos y con algún intervalo moderado.

Mientras, las temperaturas mínimas estarán en descenso y las máximas en ascenso, con registros entre 14 y 30 grados en la provincia de Badajoz, y entre 15 y 26 en la de Cáceres.

