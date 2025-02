Celestino J. Vinagre Jueves, 17 de marzo 2022, 07:16 | Actualizado 13:45h. Comenta Compartir

Riesgo inminente de que no haya piensos para alimentación animal. Los fabricantes alertan de que la huelga de transportes están provocando un doble efecto que ... les golpea a ellos y a los ganaderos. De un lado, no hay camiones que vayan a los puertos a recoger el cereal y otras materias primas imprescindibles para fabricar pienso. De otra parte, tampoco los hay para llevar alimento a las explotaciones ganaderas. «Esto se empieza a poner muy serio porque los animales no pueden dejar de comer», relata José Álvarez, ganadero afincado en Salvatierra de los Barros, en la comarca Sierra Suroeste, una de las zonas de la región en las que más peso tiene la ganadería. Este jueves se acercó a comprar pienso, como suele hacer, a la SAT Santo Domingo. «De momento tengo pero como esto dure más días será imposible alimentar a las ovejas y a las vacas», refrenda.

Las fábricas de piensos en Extremadura están muy preocupadas por el paro de los transportistas. Las existencias empiezan a escasear. Y el campo empieza a temblar. «No se está poniendo el foco en esto pero es muy preocupante», agrega Eva Casado, presidenta de la Asociación Extremeña de Fabricantes de Pienso, que agrupa al 60% del sector en la región. Hay peligro de desabastecimiento. «Estamos fabricando mientras nos dure la materia prima que tengamos almacenada», confirman a HOY desde una fábrica de Jerez de los Caballeros. Noticia Relacionada UPA-UCE reclama servicios mínimos en el transporte para que los ganaderos alimenten a los animales «Se está empezando a romper la cadena de suministros y esto es gravísimo porque si no te llega cereal y otro materiales no puedes fabricar. Algunos fabricantes tienen para hacer piensos para solo unos días; otros, para semanas. Así no puede seguir la situación. Estamos hablando de alimentos, de algo de primera necesidad. Sin ellos los animales se morirán», incide la presidenta de la asociación. Señala Casado que debido a la huelga de transportes se ha complicado «muchísimo» ir a los puntos de entrada del cereal a España, normalmente los puertos. A eso se suma que, «en más de un caso, no podemos salir con los camiones a repartir pienso debido a los piquetes». Un ganadero jerezano confirma a este periódico que incluso tiene dificultades para acercarse a la fábrica y llevarse el pienso a su explotación «por la actitud de los transportistas en huelga». Noticia Relacionada La industria láctea paraliza hoy su actividad por la huelga de transportes J. M. Camarero Desde la Asociación de Fabricantes se ha escrito una carta a la Delegación del Gobierno en Extremadura para que se califique como «servicio esencial y mínimo» el suministro de piensos y materias primas a las fábricas que hacen pienso para evitar un bloqueo que amenaza a la supervivencia de la cabaña ganadera extremeña. «Como si no tuviéramos ya bastante con la subida de los piensos ahora esto. ¡No puede faltar el pienso!», clama el ganadero Álvarez. Por su parte, la organización agraria UPA pide «responsabilidad» a los transportistas en sus protestas. «El pienso para los animales y la salida de producto (especialmente el más perecedero) para la sociedad son sagrados. Con las cosas de comer no se juega. Protesten, pero la cadena alimentaria no puede detenerse», ha indicado en su perfil de Twitter.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión