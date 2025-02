Llegan a juicio las ocho multas de 601 euros por parar el tren en Navalmoral

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Cáceres acogerá este jueves el juicio que enfrenta a ocho vecinos de Navalmoral de la ... Mata con la Delegación del Gobierno en Extremadura, que les impuso multas de 601 euros por ocupar la vía férrea en la estación local durante media hora en septiembre del año 2023. Los sancionados pagaron, pero denunciaron los hechos porque defienden que no desobedecieron.

Los hechos se remontan a la tarde del 14 de septiembre de 2023. Convocados por la plataforma 'No al muro', un millar de personas según los organizadores y la mitad a decir de la Guardia Civil se reúnen en la plaza de Estación morala a las 20 horas, en una convocatoria de la que la Subdelegación del Gobierno había sido previamente informada. El motivo de la protesta son las obras para el futuro tren de altas prestaciones, que contempla agrandar el muro que protege el trazado actual en vez del soterramiento de la vía que defiende la plataforma organizadora.

8 de los 15 sancionados denunciaron a la Delegación del Gobierno al entender que no desobedecieron a nadie

«Sobre las 20.45 horas –recoge el atestado–, entra en la estación un convoy que cubre el trayecto Madrid-Badajoz, momento en el que los organizadores comienzan a decir por megafonía lo siguiente: 'Vamos todos a la estación, que viene el tren'. Inmediatamente, se desplazan todos al andén, y ocupan la vía férrea justo a unos diez metros de la cabeza tractora del convoy. Son unas 50 personas aproximadamente, destacando a los representantes de la plataforma, que se colocan en primera línea portando un cartel reivindicativo y pancartas».

En el lugar había tres guardias civiles, una pareja de la Policía Local y otra de vigilantes de seguridad de Adif, «que intentan desalojar las vías sin éxito, teniendo que solicitar refuerzos», recoge la versión oficial. «Tras personarse –sigue– más efectivos de la Guardia Civil e instar al responsable de dicha plataforma en varias ocasiones a que abandonen la vía férrea para que el que tren pudiera proseguir su marcha, pues de lo contrario se tomarían las medidas necesarias para el restablecimiento de los servicios ferroviarios, los mismos acceden a abandonar la vía (...), manifestando el responsable de la plataforma 'Nos vamos, pero vamos a seguir haciendo esto, todos los jueves de aquí en adelante'».

«No paramos al tren»

Por estos hechos, la Delegación del Gobierno impuso 15 multas de 601 euros cada una. Algunos de los sancionados abonaron la sanción acogiéndose al descuento del 50% por pago anticipado, mientras que otros abonaron el importe íntegro y más tarde denunciaron en el juzgado. La demanda presentada por ocho de los multados fue admitida, y la vista oral se celebrará este jueves en Cáceres. Desde Navalmoral declararán seis testigos.

Frente a la versión oficial, los denunciantes aseguran que no debieron ser multados porque no desobedecieron a nadie. Admiten haber ocupado las vías pero aseguran que se marcharon en cuanto la teniente de la Benemérita se lo pidió. «Nos dijo que nos marcháramos y obedecimos, y así se terminó un acto que fue pacífico de principio a fin», afirma José María Mazón, miembro de la plataforma 'No al muro' y uno de los ocho multados que está citado este jueves.

Él añade también que no detuvieron el convoy, puesto que «cuando llegamos, ya estaba parado», asegura. «Se ha intentado llegar a un acuerdo con la Delegación, pero no se ha conseguido», apunta Mazón, que añade también que el artículo de la Ley de Seguridad Ciudadana –también conocida como 'Ley mordaza'– «al que se ha acogido la Delegación del Gobierno para sancionarles, el 36.6, es uno de los que se contempla eliminar en la nueva redacción» de la citada ley.