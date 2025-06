Llegan a Extremadura 79 trabajadoras extracomunitarias para la campaña de la cereza

Hoy miércoles se bajan del autobús que les deja en el Valle del Jerte y mañana empiezan a trabajar en la central de uno ... de los grandes grupos cooperativos extremeños. Son 79 temporeras para la campaña de la fruta en Extremadura, pero la novedad es que llegan procedentes de Marruecos. Han sido contratadas en origen, en su país. Se trata de un hecho extendido en Andalucía, Aragón o Cataluña pero inédito en Extremadura hasta ahora, donde en los últimos años se ha redoblado la demanda de mano de obra extracomunitaria (fuera de la Unión Europea y del espacio Schengen, formado por 29 países) por parte de industriales y de empresarios de la fruta.

«Presentamos una oferta de trabajo en el Sexpe y no se llegó a cubrir en buena parte. Así que decidimos que este año íbamos a contratar trabajadores extranjeros en origen. No es nada fácil, pero supone la solución para completar la plantilla que necesitamos para la campaña», explica José Antonio Tierno. Es el presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte.

«Llevamos ya años con este problema y no llegamos a solventarlo ni de lejos con la mano de obra autóctona. La solución es cubrir esa demanda de mano de obra con trabajadores extracomunitarios», reseña Tierno. Las 79 personas elegidas este año estarán en el almacén de la central de la Agrupación, entre Valdastillas y Navaconcejo. No se les ha contrata para la cosecha en fincas.

Siempre ha habido temporeros extranjeros en la fruta. Pero hasta ahora los contratados residían en España habitualmente y ahora vienen expresamente desde su países. Y eso es lo que se llama contratación en origen.

Contrato en el país

Y eso es lo que ha hecho la Agrupación de Cooperativas, una vez conseguidos los permisos y las autorizaciones que se canalizan a través de la Delegación del Gobierno. Se obtienen a través de la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. La Agrupación se ha encargado, entre otros trámites, de solicitar un permiso de trabajo y residencia en la Oficina de Extranjería en nombre del trabajador.

Explica José Antonio Tierno que la selección de personal de trabajadores extranjeros se hace a través de una empresa acreditada para ello en ese territorio. Se encarga de elegir a jornaleros que no estén residiendo en España. Tampoco podrán ser nacionales de ningún Estado miembro de la Unión Europea.

Las ofertas de empleo realizadas deben estar dirigidas a contratar a los trabajadores en sus países de origen pero debe cumplir con las condiciones del mercado laboral en España, lo que significa que debe respetar los convenios colectivos y las normativas salariales vigentes.

Serán preferentemente para jornaleros de países con los que España tenga acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios. Son Colombia, Ecuador, Marruecos, Mauritania, República Dominicana y Ucrania.

«El problema de mano de obra para la fruta está cada vez peor; la solución es la llegada de contingentes de jornaleros extranjeros» José Antonio Tierno Presidente de la Agrupación de Cooperativas del Valle del Jerte

«Ha habido una reducción de hectáreas en los últimos años, que en buena parte viene por la dificultad de encontrar trabajadores» Miguel Ángel Gómez-Cardoso Gerente de Afruex

Los trabajadores han de comprometerse a regresar a su país de origen tras la finalización de la prestación laboral por la que se hace el contrato temporal.

En el Valle del Jerte, la idea de la Agrupación de Cooperativas era buscar unos 200 trabajadores foráneos. Cuenta el presidente del grupo que para la cereza se necesita mano de obra no solo en campo sino fundamentalmente en las centrales, donde se entrega, selecciona y envasa el fruto.

La necesidad de trabajadores –explica– es de unos 1.200 por campaña aunque se suelen apañar con 900 ante la imposibilidad de conseguir más, «aunque cada año es más complicado. Es una campaña muy corta, de apenas tres meses, incluso de dos, pero requiere muchísima mano de obra en muy poco tiempo.

Después de varias semanas de debate, la Agrupación estableció en 79 el número de trabajadores extranjeros que se iban a pedir para estar campaña, con contratos de dos meses. Se les pagará el convenio fijado para los trabajadores de la central frutícola y se les aporta alojamiento.

Para esta primera campaña de contratación en origen se ha decidido elegir un hotel en Plasencia, el Puerta de Plasencia, como su residencia en lugar de casas o pisos desperdigados por los pueblos del Jerte y La Vera.

Demanda sin cubrir

Cada mañana un autobús puesto por la Agrupación de Cooperativas les irá a recoger al hotel placentino para llevarlas a la central y finalizada la jornada laboral de nuevo a Plasencia.

Antes era obligado que al menos se pudieran hacer contratos por tres meses para traer jornaleros extranjeros. «Eso nos dejaba a nosotros fuera porque la campaña de la cereza es muy corta y muchas veces no da para ese tiempo, pero afortunadamente ha habido una interpretación de la norma que nos permite hacerlo por dos meses», incide José Antonio Tierno.

La contratación en origen para la campaña la cereza de este año, reseña la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), es tan necesaria como inédita, admite su gerente, Miguel Ángel Gómez-Cardoso.

«Muchas veces se ha planteado la llegada de trabajadores contratados desde sus países pero no es fácil y exige unos costes que no todos pueden asumir. Por eso no ha cuajado», señala.

Pero la campaña de la fruta, con sus diversas variedades en Extremadura, exige «mucha mano de obra para varias semanas y las dificultades cada vez son mayores».

Estima que ha habido una reducción de hasta 2.500 hectáreas en los seis últimos años de frutales en la región y buena parte de por qué ha ocurrido eso está en los problemas para encontrar trabajadores, subraya el gerente de Afruex.