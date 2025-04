El líder de Iratxo intenta reconstruir su ciudad animal tras el incendio de La Vera

El pasado 29 de julio un incendio en Villanueva de la Vera quemó un total de 260 hectáreas. Las llamas obligaron a declarar el ... nivel uno de peligrosidad por la cercanía a edificaciones aisladas e incluso fue necesario evacuar un campamento con niños.

El incendio se encontraba a tan solo 300 metros de la Ciudad Animal Brego, un espacio puesto en marcha por el artista Juan Manuel Cifuentes, conocido por ser el líder de la banda Iratxo, y que tiene como fin ofrecer una segunda oportunidad a aquellos animales que lo necesiten, generalmente víctimas de maltrato, abandono y explotación.

Sin embargo, aunque parecía que por poco no les iba a afectar, el tiempo cambió y el aire giró en dirección al 'santuario'. En cuestión de minutos, todo estaba siendo arrasado por las llamas. En ese momento, Juan Manuel y dos personas más tuvieron que enfrentarse al fuego para intentar salvar a los aproximadamente 150 animales que habitan en el lugar. Abrieron las puertas de las instalaciones para que estos pudieran al menos escapar, aunque el fuego avanzó tan rápido que no permitió la evacuación de prácticamente ningún animal.

Entre todo lo arrasado por el incendio se encuentran dos mobil homes (una era la casa de Juan Manuel y la otra era la enfermería) o un contenedor de barco (el almacén de alimentos, mantas y materiales). Como consecuencia de las llamas, Juan Manuel perdió su casa y todas las pertenencias que tenía en ella.

El calor también derritió los techos de chapa sándwich que cubrían casi todas las cuadras de animales. Además, los depósitos de agua se fundieron y las cancillas y los vallados quedaron doblados y retorcidos debido a las altas temperaturas.

Algunos animales como gatos, palomas y tortugas de agua aparecieron muertos y otros aún no han sido localizados. Los que fueron encontrados heridos están en el veterinario, aunque algunos de ellos ya han vuelto a la ciudad animal, donde están recibiendo curas para las quemaduras.

Juan Manuel, que es natural de Sevilla y se mudó a Extremadura hace unos tres años para iniciar este proyecto, aún se encuentra consternado por lo vivido y lamenta las pérdidas materiales, pero también las emocionales. «Hay muchas cosas que no se van a recuperar, como la vida de los animales. Hay otras que van a tardar más en volver porque las construcciones tiene unos plazos. Yo me he quedado con unas calzonas, unas zapatillas y un coche. Lo he perdido absolutamente todo. Tenía un poemario que quería terminar, pero se ha quemado entero. El ordenador donde guardaba cientos de escritos y material que me podría venir bien en mi trabajo, se ha perdido también. Mi guitarra, con la que hice seis de los siete discos que tengo, tampoco está ya. Era muy particular porque la había hecho un luthier y no había una igual en el mundo. Es tan traumático haber estado allí y no haber podido hacer nada...», lamenta.

Ampliar La parcela en la que Juan Manuel desarrollaba su día a día ha quedado calcinada. HOY

A pesar de todo, no han tenido que lamentar muchas muertes, algo que supone una noticia positiva. «Por la magnitud del incendio podría haber acabado con todas y cada una de las vidas humanas y no humanas», asegura.

Antonio Caperote, alcalde de Villanueva de la Vera, comenta que desde el primer momento, el Ayuntamiento «ha estado allí, como con todos los afectados», para tratar de ayudarles.

El regidor local destaca que son 95 las fincas damnificadas por el incendio dentro de su término municipal y señala que mandaron la retroexcavadora municipal para quitar unas cenizas que les habían quedado como consecuencia de la quema de las alpacas. «Estamos en contacto con él por si necesita algo y también porque ahora llegan las alpacas de heno, que pueden paliar de alguna forma lo que se ha quemado de pasto», concluye Caperote.

Crowdfunding

La Asociación Brego calcula que las pérdidas materiales ascienden a entre 45.000 y 50.000 euros y pide ayuda urgente para reconstruir todo lo devastado por el incendio. En concreto, se ha iniciado una campaña a través de la plataforma de crowdfunding 'GoFoundMe' con el objetivo claro de conseguir dinero para reedificar todas las instalaciones, comprar comida y rehacer los suministros de agua y luz.

A través de ella pretenden recaudar 20.000 euros. Hasta el momento, casi medio centenar de personas han contribuido con un aporte total que roza los 1.400 euros en tan solo una semana.