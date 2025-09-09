HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 8 de septiembre, en Extremadura?
José Luis Marín con los encargos de este curso ya organizados. José Vicente Arnelas

Un librero de toda la vida: «El negocio de los libros de texto está en su peor momento»

José Luis Marín, de la Librería Colón de Badajoz, se queja de que los colegios concertados hagan competencia al sector y de que los padres compren «chatarra» para que estudien sus hijos

J. López-Lago

J. López-Lago

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:31

Jose Luis Marín, de la Librería Colón, en Badajoz, no se anda por las ramas. Lleva 45 años en el sector y esta semana afirmaba ... sin dudarlo: «el negocio de los libros de texto está en su peor momento». Lo dicen los números de su caja registradora, que fía, dice, casi un 20% de las ventas de todo el año a esta época previa al inicio de las clases. «Esto ha motivado que muchas librerías en pueblos cierren porque dependían casi exclusivamente de esta campaña». Y lo dicen los hechos, como que de las más de diez librerías «importantes» que cita de memoria solo en Badajoz, ahora mismo basten los dedos de una mano para contar las que resisten abiertas. «A mí me llegan clientes de esas librerías que van cerrando y nos dan un respiro, pero no me gusta funcionar así», declara a este diario.

