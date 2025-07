Nuestro Leonardo Dantés llega a Netflix

Leonardo Dantés (San Vicente de Alcántara, 1948), ese gran desconocido. O mejor, mal conocido por el gran público como un tipo con peluca y ... sin sentido del ridículo que cantaba tonterías cuando empezaba el siglo XXI y las súper estrellas de la tele eran Tamara –más conocida hoy artísticamente como Yurema–, Loly Álvarez, Paco Porras, Tony Genil y nuestro Leonardo Antonio Ramírez Rodríguez, cuyo primer nombre artístico fue Trovador, pero leyó en una revista que Leonardo significaba predisposición para el arte, adoptó su nombre real y le añadió lo de Dantés por el protagonista de la novela 'El conde de Montecristo'.

Este sanvicenteño entrañable es uno de los protagonistas de la serie 'Superestar', que se estrena en Netflix el próximo viernes, producida por Los Javis, dirigida por Nacho Vigalondo y con un elenco de actores que promete entretenimiento y calidad: Secun de la Rosa es Leonardo, Ingrid García-Jonsson interpreta a Tamara, el papel de Loly Álvarez es para Natalia de Molina y Carlos Areces y Pepón Nieto harán de Paco Porras y Tony Genil respectivamente.

La vida de Leonardo Dantés da por sí sola para una serie, aunque lo mejor será descubrir en Netflix algo que los extremeños ya sabemos: nuestro paisano es mucho más que su extravagante 'Baile del pañuelo'. Los telespectadores se reían de él y Dantés aguantaba a sabiendas de que la fama le estaba llegando de la manera más cruel. Él, que había llegado al número uno de Los 40 con su balada 'Ya no vale la pena' interpretada por Los Chunguitos y compitiendo con 'Angie' de los Rolling Stones; él, que escribió 'Carmen, Carmen' y 'Por la calle abajo', también para Los Chunguitos, y otras canciones inolvidables para Manolo Escobar, Sara Montiel, Lola Flores, María Jiménez, Los Marismeños, Rumba 3, Ana Reverte, Rafaella Carrá…

Secun de la Rosa será Leonardo y también aparecen Tamara, Loly Álvarez y Carlos Areces y Pepón Nieto como Paco Porras y Tony Genil

Él, un compositor serio y reconocido, pasó a la historia de la tele y la música por su estrafalaria canción 'No cambié', interpretada con Tamara Seisdedos, que fue número uno en los politonos telefónicos; por la música de la peli porno 'El potro se desboca', con Poli Díaz y Nacho Vidal; y por esta letra: «Rabo, nabo, picha, polla, tranca, pija, verga, chola, cola, porra, pito, mango, pilila, minga, cipote, carajo… Tiene nombres mil, el miembro viril». Llegó a componer una letra para el himno de España tras una llamada del Gran Wyoming y apareció en la película 'Torrente 5'. Ahora llega el momento de reivindicarse y de que toda España sepa que detrás del showman hay un poeta, un hombre listo y cabal que siempre lo tuvo claro.

Hace años, le pregunté si no jugaba con el público, si no lo manipulaba, lo de dame pan y llámame tonto. No lo pensaba así: «Son cosas espontáneas. Las canciones y las extravagancias me salen dependiendo de mi estado de ánimo, las hago para que se rían conmigo, no para reírme de la gente». Pero la envidia que provoca la fama acabó deprimiéndolo, dejó Madrid, regresó a San Vicente, sintió el cariño de su gente y se estableció en su pueblo.

El hijo de los Ramírez, que llegaron a San Vicente desde Murcia y abrieron dos fábricas de corcho, y de los Rodríguez, que tenían una tienda de comestibles en el pueblo, ha vuelto a cantar boleros, coplas y rancheras, participa en galas benéficas, publica libros de poemas, lanza discos de 'Poetas de Badajoz', actúa en casas de cultura y cuando en 'Sálvame' fue elegido como profesor de canto de los tertulianos, Tamara y Jabián se negaron a trabajar con él, pero Karina lo defendió. Se reprodujeron así las envidias y manías que veremos en la serie 'Superestar', donde España descubrirá que Leonardo Dantés era mucho más que un pañuelo y un baile.