Lea las cinco noticias principales de este miércoles, 20 de diciembre de 2023

La piqueta ha entrado ya de lleno en el bloque C.

La red europea de transportes mantiene el tren Ruta de la Plata pero para el año 2050

La construcción de una línea ferroviaria que conecte Plasencia con Salamanca y León, emulando la antigua ruta de la Plata, vuelve a los planes de la Unión Europea. Pero no estaría hasta el año 2050, lo que supone rechazar las peticiones de que se adelante a 2040. Las expectativas se habían generado desde que en abril la comisión de Transportes del Parlamento Europeo aprobara por unanimidad incluir el Ruta de la Plata en la Red Básica Ampliada (2040) a través de una enmienda a la propuesta del pasado mes de diciem bre de la Comisión Europea. Finalmente, el Consejo de la Unión Europea, actualmente presidido por España, alcanzó en la noche del lunes un acuerdo con el Europarlamento para modificar el reglamento, pero solo para el horizonte de 2050.

Una mujer muere cuando actuaba en el pabellón de Guareña

Una mujer ha perdido la vida este miércoles mientras participaba en una actuación de danza en el pabellón polideportivo de Guareña (Badajoz). El fallecimiento se produjo cuando la víctima, con síndrome de Down, se encontraba bailando junto a un grupo de personas. Sobre las siete, y en plena exhibición, la mujer cayó al suelo desplomada en medio de la pista cuando actuaba con el grupo de Down Mérida. Ante el estupor de los presentes, rápidamente acudieron a auxiliarla sanitarios del centro de salud de la localidad y agentes de la Policía Local. A pesar de que el personal médico realizó la reanimación cardiopulmonar durante unos 35 minutos, las maniobras practicadas no sirvieron para salvar su vida.

Vecinos del bloque al que prendieron fuego en Badajoz: «Una mujer con alzhéimer pudo morir»

Pudo haber desgracias personales. Esa es la sensación que han transmitido este miércoles los vecinos del bloque en el que se produjo un incendio provocado el lunes por la mañana, un hecho que ha terminado con la detención del hombre que fue pareja de la mujer que ocupa la vivienda atacada. «Los daños materiales se pueden arreglar, pero lo que no tiene solución es la vida de las personas», reflexionaba esta mañana uno de los vecinos que vivieron de cerca el incendio.

Urbanismo aprueba el planeamiento de las primeras 953 viviendas de Campus Civitas para 2025

Las obras del nuevo barrio de Badajoz, Campus Civitas, podrán empezar a inicios de 2025. Eso es, al menos, lo que espera el presidente de la promotora Civitas, Alejandro Ayala, tras haber conseguido avanzar con la tramitación administrativa. Así que los primeros vecinos podrían mudarse en 2027. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el programa de ejecución del sector 9.1.1.. Este se encuentra entre la A-5, las traseras del campus (avenida del parque Científico y Tecnológico) y la calle Juan Salas Terrón. Esa nueva barriada contará con 2.500 viviendas una vez estén completados los otros dos sectores que Urbanismo estudia.

El bloque C de Cáceres empieza a reducirse a escombros

La imagen es de lo más gráfica. Una piqueta de gran tonelaje roe los ladrillos del bloque C, el que durante décadas ha sido sinónimo del chabolismo vertical y la marginalidad. Aldea Moret contempla los últimos instantes de un bloque de viviendas sociales en las que anidaron la violencia (se produjo un homicidio), el tráfico de drogas, la suciedad y la fealdad urbanística. Construido hace 35 años en la calle Ródano, se desalojó en 2010, pero incluso vacío sufrió okupación y numerosos problemas de seguridad.