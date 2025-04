El bloque C de Cáceres empieza a reducirse a escombros

La imagen es de lo más gráfica. Una piqueta de gran tonelaje roe los ladrillos del bloque C, el que durante décadas ha sido ... sinónimo del chabolismo vertical y la marginalidad. Aldea Moret contempla los últimos instantes de un bloque de viviendas sociales en las que anidaron la violencia (se produjo un homicidio), el tráfico de drogas, la suciedad y la fealdad urbanística. Construido hace 35 años en la calle Ródano, se desalojó en 2010, pero incluso vacío sufrió okupación y numerosos problemas de seguridad.

Aunque los primeros trabajos, como el vallado y la limpieza previa, comenzaron hace aproximadamente un mes, no ha sido hasta hace una semana cuando el edificio ha empezado a derruirse con herramientas potentes y ya es muy visible esa especie de principio del fin. La gestión del derribo del bloque C la dejó encauzada el anterior equipo de gobierno municipal, aunque el actual llevó a cabo la adjudicación de una obra que tiene un importe de 461.610 euros y lo lleva a cabo la empresa Arribas Gonzalo SL. Va con retraso, porque se esperaba que pudiera iniciarse este verano. El bloque C acumulaba tanta basura en su interior y en los alrededores que atrajo la presencia de aves y ratas, aunque también insectos y otras plagas.

Ampliar Después de 35 años, el bloque C está a punto de desaparecer de la calle Ródano de Aldea Moret. HOY

Además, y como consecuencia de su abandono en los últimos años, el edificio ha sufrido diversos actos vandálicos, como la sustracción de todos los elementos y materiales que puedan ser objeto de venta, como carpinterías exteriores, cableado eléctrico, conducciones de agua, etcétera.

El siguiente paso una vez que haya desaparecido el bloque C es darle un nuevo uso al solar que quede cuando desaparezca un edificio que tiene 1.500 metros cuadrados. El alcalde Rafael Mateos indició que aunque en un principio se había pensado dedicar el espacio al esparcimiento de los vecinos de Aldea Moret, se va a abrir un proceso participativo con las asociaciones de vecinos y con aquellos que tienen actividades industriales y empresariales en Aldea Moret y los centros educativos.

Ampliar Antes del derribo se produjo una etapa previa de limpieza y desescombro. HOY

Este diario consultó hace unas semanas a los vecinos de la zona por su opinión sobre el derribo y también sobre el futuro de la zona. Hay consenso en que el edificio afea, pero no tanta unanimidad acerca de lo que puede hacerse después. Incluso hay un sector que considera que la mejor solución no era el derribo, sino la restauración del edificio y la utilización para otros fines sociales.

Hay voces en la barriada que también lamentan que todo se focalice en el Bloque C de la calle Ródano, cuando el B también genera numerosos problemas. Por otro lado, urgen a que se mejore la seguridad en el barrio y a que entre en funcionamiento la oficina de la Policía Local, reformada pero en desuso.