HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Laura García, al fondo Valeriano Gómez, jefe de estudios del IES Reino Aftasí de Badajoz. Ángel Márquez

«El Latín era un tostón y ahora me ha encantado», el bachillerato a distancia forma a 400 adultos en la región

Laura García, de 38 años, es una de las alumnas de una opción que se imparte en el instituto El Brocense de Cáceres y el Reino Aftasí de Badajoz, con todo el material en Internet y donde solo se requiere ir a los exámenes

J. López-Lago

J. López-Lago

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:30

Hay gente que acabó la enseñanza obligatoria, hasta cuarto de la ESO, y luego dejó a medias el bachillerato, bien por pereza, porque se pusieron ... a trabajar, porque agotaron las convocatorias... la casuística es variada, pero existe una segunda oportunidad en dos institutos de la región para sacarse el bachillerato a distancia. Solo hay que acudir y hacer acto de presencia en los exámenes trimestrales. En Badajoz este bachillerato 'on line' se imparte en el IES Reino Aftasí, donde el curso pasado se matricularon 220 personas mientras que en Cáceres lo oferta el IES El Brocense, con 130 alumnos. En total suman 350 alumnos, si bien el jefe de estudios del Reino Aftasí, Valeriano Gómez, estima que la cifra media de los últimos cursos ronda los 400 en toda Extremadura. Con todo, añade, la cifras está lejos de la época 2008-2010, cuando solo en su centro se matriculaban 500 asultos. «Fue un periodo en que por la crisis mucha gente se quedó sin hacer nada y estudiaba. en la actualidad hay algunos menos tambien por la gran variedad de ofrta formativa que hay con ciclos de todo tipo», explica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  7. 7 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz
  10. 10 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «El Latín era un tostón y ahora me ha encantado», el bachillerato a distancia forma a 400 adultos en la región

«El Latín era un tostón y ahora me ha encantado», el bachillerato a distancia forma a 400 adultos en la región