Landero: «Siento que los políticos extremeños se sientan ofendidos: no me refería a ellos» Fernández Vara cree que «generalizar acarrea injusticias» y Monago no comparte la «leña al político»

Un «malentendido» que le ha causado «malestar». El escritor Luis Landero se extraña en conversación de esta mañana con el diario HOY de la interpretación que han tenido las palabras que pronunció anoche en el Teatro Romano de Mérida en el acto de entrega de las medallas de Extremadura en el que tildó de «canallas» a los políticos por su mala gestión del tren,y les vaticinó que acabarán «en el infierno» por su incapacidad reiterada en este asunto. Su intervención, en cualquier caso, fue interrumpida en varias ocasiones con aplausos y ovacionada al final por el público asistente.

«No me refería a los políticos extremeños, sino a los presidentes del gobierno de España y a los ministros de Madrid», ha explicado el escritor por teléfono en su viaje de vuelta a Madrid. «Daba por hecho que se me había entendido, la capacidad de decisión de los políticos extremeños es escasa; yo me refería a Felipe González, a José María Aznar, a Mariano Rajoy y Pedro Sánchez está por ver», ha señalado.

El autor de 'El balcón en invierno', en que recuerda a su familia de Alburquerque, donde él se crió, fue invitado a pronunciar el discurso ciudadano, que cada año se asigna a una persona que haya recibido con anterioridad la Medalla de Extremadura. Él la recogió en 2005. «Vara me parece un buen presidente y soy amigo de Juan Carlos Rodríguez Ibarra», asegura. Landero acota también que en su discurso aludió a todos aquellos que «en el siglo XIX y XX dejaron a Extremadura abandonada».

El escritor no pudo aclarar anoche estos puntos con el presidente Guillermo Fernández Vara. Los dos se fueron pronto del recinto en el que tuvo lugar la entrega de las medallas. «Él tenía que ir hoy a Guadalupe y yo madrugaba para volver temprano a Madrid».

Landero eligió hablar del tren en su discurso «como símbolo de una Extremadura que es tratada como una autonomía de segunda», ha indicado. «Parece una burla, pasan los años y no acaba de llegar el tren, es un símbolo de la desidia y la falta de respeto a Extremadura». El último retraso, el que tuvo lugar el miércoles, es una muestra más de cómo están las cosas, a juicio del escritor de Alburquerque, quien también lamentó que se sigan aplicando «tópicos y prejuicios» sobre la región extremeña «por pereza mental», por lo que instó a los ciudadanos de la región a que pongan coto a las «bromitas sobre Extremadura».

Guillermo Fernández Vara «Generalizar acarrea injusticias»

El discurso ciudadano de Luis Landero pronunciado la noche del miércoles en el Teatro Romano de Mérida durante el acto de entrega de las Medallas de Extremadura no ha pasado inadvertido entre los políticos extremeños.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, preguntado por estas palabras, ha asegurado esta mañana en Guadalupe, donde asiste a la misa tradicional en el Monasterio por la festividad del 8 de septiembre, que tienen todo su «respeto». «Cuando en el año 2015 tomamos la decisión de que en ese acto no hubiera dircursos de políticos sino de ciudadanos, asumíamos que lo que digan te gustará más o te gustará menos; además, no tengo por qué entrar a valorar las palabras de una persona que tiene muchísimo prestigio, aunque obviamente hay que entenderlo en el contexto en el que lo dice». Para Fernández Vara, no obstante, «toda generalización acarrea injusticias, en la reivindicación sobre el tren coincidimos al 100%; en la valoración de las personas mi experiencia vital me dice que hay que ser un poco prudente a la hora de generalizar, pero en cualquier caso, todo el respeto del mundo».

José Antonio Monago «No comparto el discurso de leña al político de manera indiscriminada»

Por su parte, el expresidente de la Junta cree que las palabras contundentes de Landero sobre los políticos «forman parte de la libertad de expresión de los ciudadanos, vivan o no en Extremadura, como es el caso de Landero que no vive en Extremadura».

Monago reconocía esta mañana en Guadalupe, tras mostrar su admiración por el escritor y subrayar que respeta sus palabras, que «no puedo compartir ese discurso de leña al político de manera indiscriminada, que es lo que está destruyendo ahora mismo una parte de Europa».

Más reacciones

«Yo me levanté a aplaudir, no me siento interpelada por sus palabras. Los responsables de la falta de tren digno son los que han tenido responsabilidades de gobierno hasta ahora», asegura María Guardiola, presidenta del PP extremeño, sobre la intervención de Landero en el Teatro Romano. Reconoce, no obstante, que «quizás empleó un tono demasiado duro», pero desde Madrid, donde se encuentra participando en la manifestación por el tren, asegura compartir la reivindicación del escritor.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien también se encuentra en la capital madrileña, se muestra de acuerdo con Landero, pero no se da por aludida. «Yo no me siento responsable del retraso del tren digno, no hace falta ponerle nombre a los responsables porque todos sabemos quiénes son», asegura.

Por último, David Salazar, coordinador regional de Ciudadanos, indica que «el discurso fue justo y necesario, un tirón de orejas a la clase política», aunque manifiesta que su partido no se siente interpelado. «Son aquellos que han tomado durante 40 años las decisiones que nos han traído hasta aquí», asegura también desde Madrid.

Temas

Extremadura