Los juzgados extremeños no están tramitando casos de abusos sexuales en la iglesia La Fiscalía General de Estado ha pedido a las regionales informes sobre todos los procedimientos de este tipo abiertos

Álvaro Rubio Cáceres Viernes, 4 de febrero 2022, 12:24 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

La Fiscalía General del Estado va a investigar los presuntos abusos a menores que se han producido en la Iglesia. Por ello ha pedido a los 17 fiscales superiores de cada comunidad autónoma que remitan todos los procedimientos penales que hay actualmente. Tras esa solicitud, el órgano extremeño ya ha hecho su trabajo y asegura que no se está tramitando ningún caso.

«No existe actualmente en tramitación en Extremadura ningún procedimiento penal de la clase que se indica, ya sea tanto en sede judicial como fiscal», indica el fiscal superior en esta comunidad autónoma, Francisco Javier Montero Juanes.

Así lo pone de manifiesto tras realizar el trabajo solicitado por la responsable del órgano judicial a nivel estatal, Dolores Delgado, que quiere centralizar las investigaciones abiertas en diferentes comunidades sobre presuntas agresiones sexuales a menores cometidas en el seno de la Iglesia católica.

Las dos fiscalías provinciales extremeñas ya han indicado que no existen denuncias o querellas por la supuesta comisión de agresiones y abusos sexuales a menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa.

Que no existan actualmente procedimientos abiertos no quiere decir que no se hayan producido este tipo de hechos. Es más, en Extremadura hay condenas por ello. La última fue en 2019, cuando el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condenó a 17 años y siete meses de prisión al expárroco de la localidad pacense de Mengabril por abusos sexuales a dos chicos menores de 13 años de edad y por falsedad documental.

En otras comunidades, sin embargo, sí han confirmado actualmente la existencia de informes sobre abusos a menores en instituciones religiosas. Es, por ejemplo, el caso del País Vasco, que remitirá la documentación correspondiente a la Fiscalía General del Estado.

La investigación por parte de la Fiscalía General del Estado llega en un momento en el que los abusos sexuales en la Iglesia han saltado a la primera línea del debate político. De hecho, la Mesa del Congreso, con el voto del PSOE y Podemos y el rechazo del PP y Vox, aceptó tramitar la petición de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para crear una comisión de investigación parlamentaria que desvele los abusos sobre niños y adolescentes. En unas semanas, el pleno votará si respalda esta propuesta.