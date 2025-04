Ampliar Estado en el que quedaron los dos vehículos tras la colisión en Argamasilla de Alba. HOY

El jurado declara culpable de homicidio al joven de Montehermoso que provocó un triple accidente mortal Considera que David C. L. no quiso causar las muertes de manera intencionada y la Fiscalía pide que la pena de cárcel no supere los seis años