Junts se abre a apoyar a PP y VOX en la defensa de la prórroga de Almaraz

En lo que sería una inaudita alianza entre Waterloo (Bélgica) y Extremadura, a la central de Almaraz le puede haber salido un defensor inesperado: Carles Puigdemont. Su partido, Junts, dejó este martes la puerta abierta a apoyar la Proposición No de Ley (PNL) en la ... que el PP le pide al Gobierno que no cierre los siete reactores nucleares operativos en España, un apagón que si nada cambia, comenzará con Almaraz en el año 2027 y 2028 (una unidad en cada ejercicio) y acabará en 2035. Así lo pactaron en el año 2019 el Estado y las empresas dueñas de estas plantas.

«No estamos aquí para decir nucleares sí o nucleares no, sino para reconocer que sin las nucleares, no podemos mantener nuestro consumo energético». Lo dijo ayer en el Congreso Pilar Calvo, diputada de Junts, durante el debate de la PNL del PP, que será votada este miércoles. Dado que también Vox apoya la continuidad de las nucleares, la suma de las tres formaciones (PP, Vox y Junts) superaría los apoyos que tiene el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, si bien hay que tener en cuenta que la proposición no tiene carácter vinculante. Sería una derrota parlamentaria pero estaría por ver su alcance en el juego de alianzas y equilibrios entre el Gobierno y los nacionalistas catalanes de Puigdemont.

«Hay que reconocer que en Cataluña, sin las centrales nucleares no podemos mantener nuestro consumo energético» Pilar Calvo Diputada de Junts

Mientras PNV, EH Bildu, Podemos o Sumar rechazan la propuesta del PP, en Cataluña la realidad es distinta y la cuestión no pasa tanto por lo medioambiental como por la falta de alternativas. Se trata, de hecho, de la comunidad autónoma que más depende de la energía nuclear, que supone el 60% del total que se consume en la región, según detalló Calvo en el Congreso.

Con las centrales de Ascó I, Ascó II y Vandellós con una fecha prevista para su cierre en 2030, 2032 y 2035, respectivamente, Calvo pidió «garantías» al Gobierno de que Cataluña tendrá alternativas cuando se produzca el desmantelamiento de estas instalaciones. «Si cierran las nucleares en Cataluña, pasaremos a depender de Francia o de Aragón y perderemos nuestra soberanía energética», alegó, pese a afirmar que su formación no es favorable a alargar el uso de este tipo de energía indefinidamente.

«Un suicidio energético»

La PNL popular la defendió Guillermo Mariscal Amaya (diputado por Las Palmas), que calificó el apagón nuclear como «un error monumental y un suicidio energético». «Decir que la energía nuclear no es competitiva es mentira, y si lo es, es porque el Gobierno se ha encargado de que así sea, diseñando un marco regulatorio que las estrangula», aseguró el representante del PP. «El plan inconfesable –siguió– es forzar su inviabilidad, para que a las centrales no les quede otra alternativa que el cierre».

El diputado canario citó la manifestación celebrada en Almaraz el pasado 18 de enero, en la que unas 7.000 personas según la Guardia Civil pidieron la continuidad de la planta. Esa concentración «hizo que muchos españoles abrieran los ojos, los manifestantes dieron un ejemplo que debemos agradecer y que ha de servirnos de guía», añadió Mariscal, que opina que con su decisión de cerrar las nucleares, «el PSOE antepone su ideología a las personas». «No hay razones económicas ni estratégicas ni de sustentabilidad medioambiental para el cierre», concluyó el portavoz popular, que anunció que su partido «no se va a rendir».

«Si a la Junta le preocupa la carga fiscal de la central de Almaraz, que elimine el impuesto autonómico, que son 82 millones al año» Isabel Pérez Diputada del PSOE

«La continuidad de las nucleares es de sentido común», defendió Ricardo Chamorro Delmo en nombre de Vox. «Solo unos psicópatas favorables a las teorías ecofanáticas pueden renunciar a esta energía», afirmó el diputado de ultraderecha, que lamentó «los impuestos autonómicos contra estas centrales».

Y a esto último apuntó también el PSOE. «Si le preocupa a la Junta de Extremadura la carga fiscal de la nuclear de Almaraz, que elimine la ecotasa, que le supone a la central 82 millones de euros al año», propuso Isabel Pérez Ortiz, que al igual que el representante del PP, saludó a los representantes de Almaraz presentes en el hemiciclo.

«No es ni barata ni limpia»

«La energía nuclear no es ni barata ni limpia, ya está bien de mentir», afirmó la diputada malagueña. «Generan unos residuos que han de ser gestionados durante cientos o miles de años, de ello se encarga la empresa pública Enresa, y es justo que pague por ellos quien los ha generado». «Las centrales nucleares españoles se construyeron para tener una vida útil de 40 años, y cuando cierren, todas ellas los habrán tenido», afirmó Isabel Pérez, que añadió un dato: «Por cada nuclear construida en el mundo, tres se desmantelan», detalló. El cierre de estas plantas «es una oportunidad para reindustrializar el país», afirmó la representante socialista antes de poner como ejemplos de ello «la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata y la fábrica de diamantes en Trujillo».

Ampliar Miembros de la delegación extremeña, este martes en el Congreso. Hoy

«La Unión Europea ha cerrado 27 centrales nucleares en los últimos y ha abierto tres», afirmó Eloi Badia, de Sumar, que añadió que «si hay alguna energía dependiente del exterior, es la nuclear, porque el 40% del uranio que necesitan los reactores para funcionar procede de Ucrania». «Las centrales nucleares son inflexibles y prisioneras de sus altos costes», afirmó Badia antes de añadir que «si pudieran encenderse y apagarse fácilmente, estarían siempre apagadas, y de hecho el año pasado ya estuvieron apagadas temporalmente cuatro de ellas por falta de rentabilidad».

En lo que sí coincidieron los partidos este martes en el Congreso fue en la necesidad de que los territorios que albergan las centrales tengan alternativas a esas industrias que generan riqueza en sus zonas de influencia.

«Ni abrimos ni cerramos centrales»

De Almaraz también habló este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien aseguró que el Gobierno «no tiene ningún complot en contra de las energías, ninguna energía, pero especialmente de la energía nuclear», y destacó que la prioridad desde el principio ha sido tener «precios estables, asequibles, energía limpia y energía segura».

«Nosotros ni abrimos ni cerramos centrales nucleares, ni abrimos ni cerramos centrales fotovoltaicas, ni abrimos ni cerramos centrales eólicas. Son las empresas de este país las que deciden construirlas, operarlas, mantenerlas o no mantenerlas», zanjó. Así lo manifestó Aagsen este martes durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser interpelada por Vox sobre las medidas que está llevando a cabo para mantener la energía nuclear como la alternativa más barata y eficiente de abastecimiento energético de los españoles.

«Las empresas no están interesadas»

La vicepresidenta aseguró que las energéticas «no tienen ningún interés hasta la fecha, no han mostrado ningún interés, el más mínimo interés, por ampliar la vida útil de las centrales nucleares». «Somos un Gobierno responsable, porque estamos actuando en la gestión de esos residuos, con una actualización del Plan General de Residuos Radioactivos. Miramos en este contexto también en acompañar en esa transición justa, siempre primero, no dejar a los territorios, no dejar a los trabajadores y, desde luego, engañar con prácticas de calendarios ficticios que, de momento, no están, no es la solución para todos esos trabajadores», puntualizó

La ministra apostó por «ser fieles a la historia, ser fieles a los datos, ser fieles a la realidad y a que las empresas energéticas de este país tienen una estrategia clara»: «Apuestan por la sostenibilidad, apuestan por las energías renovables, apuestan por el hidrógeno renovable, por el biogas, por el biometano, porque tiene un beneficio económico y porque consideran que es una oportunidad». En este punto, Aagesen matizó que Europa «no dijo» que había que apostar por las nucleares. «Europa dijo alto y claro apueste por las energías renovables y por esa diversificación, porque eso nos hace menos dependientes, más renovables, más competitivos», afirmó la ministra. Asimismo, destacó que la energía «más eficiente y que más ahorra a los españoles son las energías renovables», e incidió en que en España, «las empresas deciden» y el Gobierno planifica «con tiempo, a corto, a medio y a largo plazo, para someter a este país a la seguridad de suministro».

Ampliar Central nuclear de Almaraz. Hoy

La ministra también afirmó que el Gobierno «no ha subido el impuesto a las nucleares». «Pagan los impuestos que pagan el resto de las actividades económicas y los impuestos que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy y la ecotasa que ha subido también el Gobierno del PP en el caso de Almaraz», recalcó. «Tienen la suerte de contar con un Gobierno responsable que cuenta con modelos internacionales para garantizar que hay cobertura de suministro para todos los españoles. Este es el modelo que hemos empleado y este modelo dice alto y claro que la planificación que hay encima de la mesa, respetando el calendario con las empresas, aseguran el suministro», añadió Aagsen.

En este sentido, la ministra señaló que España tiene «precios más competitivos» que el resto de sus competidores naturales europeos: «Precisamente por eso España es el país donde vienen nuevas inversiones, vienen nuevos proyectos y se quedan también los proyectos industriales».