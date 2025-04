La Junta reconoce que 69 de las 71 ZEPA de la región no cumplieron el procedimiento de declaración

La Junta de Extremadura reconoce que 69 de las 71 zonas de especial protección para las aves (ZEPA) de la región no contaron con declaración ... expresa debido a que se registraron antes de que existiera un procedimiento concreto de tramitación. El Gobierno regional ya ha encargado dos informes jurídicos para evaluar las consecuencias legales de este hecho.

El director general de Sostenibilidad de la Junta, Jesús Moreno, ha explicado en una comparecencia en la Asamblea que las directivas europeas sobre espacios protegidos no recogen cuál debe ser el procedimiento de declaración. La normativa nacional no lo aclaró hasta 2007.

Por su parte, Extremadura estableció en 2006 en la Ley de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales cuál debe ser el procedimiento a seguir para la declaración de zonas protegidas, lo que incluye trámites de consulta previa, elaboración de informes, exposición al público y paso por el Consejo Asesor de Medio Ambiente antes de que se resuelva con un decreto del Consejo de Gobierno.

El problema es que 69 de las 71 ZEPA de la región son anteriores a esa norma y por tanto no cumplieron con el procedimiento para su declaración.

Según ha explicado Moreno, en 1998 se determinó la existencia de las seis primeras ZEPA, pero sin declaración formal. Entre ellas se encuentran espacios ya protegidos, como Monfragüe y Cornalvo.

En el año 2000, mediante un decreto, se incluyeron otras ocho. Pero ha reconocido que no se hizo basándose en la normativa ambiental, sino que fue decisión de la consejería competente y debido a un requerimiento de la Unión Europea.

Debido a que la UE seguía considerando insuficiente el listado de zonas protegidas, en 2003 la Junta solicitó al Gobierno la declaración de 17 nuevas ZEPA, «sin una aprobación expresa por parte del Consejo de Gobierno». Pero Bruselas reclamaba más protección, por lo que en 2004 inició una demanda contra España. Ese procedimiento se cerró, en lo que concierne a Extremadura, con la propuesta para designar 38 espacios más. En estos casos se contó con los estudios científicos, pero tampoco se siguió un procedimiento determinado.

Un decreto del año 2015 incluyó dos espacios más, esta vez cumpliendo con el procedimiento establecido en 2006. Otro decreto de ese mismo año, por el que se regula la Red Natura 2000 en Extremadura, recogió en su anexo las 71 ZEPA de la región.

En conclusión, Jesús Moreno ha señalado que «las ZEPA que fueron calificadas antes de la entrada en vigor de la ley de 2006, 69 de 71, no se ajustaron a un procedimiento reglado para su clasificación, ya que ese procedimiento no estaba establecido». Aun así, ha recalcado que lo importante es que la Unión Europea reconoce la existencia de estas zonas protegidas. Además, ha apuntado que hay sentencias que recogen que no era necesario cumplir con los trámites de información pública. En cualquier caso, ha señalado que la Junta va a solicitar sendos informes a la Comisión Jurídica y al Consejo de Estado para consultar la validez de las declaraciones.

El director general de Sostenibilidad ha respondido de esta forma a una pregunta del diputado popular Bibiano Serrano, quien ha lamentado que en la región «tenemos zonas de especial protección para las aves sin papeles». En su opinión, «no vale escudarse en que antes de la ley de 2006 no había una normativa específica», sino que en ese momento era necesario cumplir la Ley del Procedimiento Administrativo. Sin embargo, ha asegurado que en ciertos casos no se llevaron a cabo los estudios científicos y no se siguieron los trámites de audiencia pública.

«Las cosas se hicieron mal, deprisa, corriendo; y vamos a tener problemas muy pronto», ha asegurado Serrano, quien afirma que muchos dueños de terrenos tuvieron conocimiento de que sus propiedades estaban en suelo protegido tras ser advertidos por la Guardia Civil.