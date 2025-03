La Junta reclama al Ministerio que le pague por los 37 menores «enviados a Extremadura como adultos»

La crisis migratoria que sufren Canarias y Ceuta, con repercusiones en el resto de comunidades autónomas, ha sido uno de los asuntos tratados en la ... Comisión de Salud y Servicios sociales que se ha celebrado esta mañana en la Asamblea y ha evidenciado las diferencias en esta materia que mantienen PSOE y PP.

La secretaria general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Teresa Angulo, ha comparecido para explicar, en respuesta a la petición de la diputada socialista Mari Cruz Buendía, cómo está siendo la atención que en la comunidad están recibiendo los menores migrantes no acompañados a los que se está acogiendo.

«El Gobierno de España está permitiendo que haya menores migrantes de primera y segunda clase, porque no reconoce a los que mete en un avión y envía al albergue de Mérida como adultos», ha declarado Teresa Angulo. Después, las pruebas que se les realizan aquí demuestran que lo son y pasan por eso al sistema de protección que gestiona la Junta. «Hemos acogido ya a 37 menores que fueron trasladados como adultos y por los que no hemos recibido ni un céntimo porque el Gobierno no los reconoce ni quiere saber nada de ellos; su atención la asume exclusivamente el Gobierno regional», ha denunciado la secretaria general.

Un déficit de financiación que, según la Junta, se extiende también a los menores que sí son reconocidos por el Gobierno, «porque solo se nos dan recursos para atenderles durante un año». Sin embargo, «muchos llegan con 15 o 16 años, por lo que hasta que cumplan los 18 continuarán en nuestro sistema de protección».

Para Teresa Angulo, «la solución no es continuar repartiendo menores» y, por eso, ha reclamado al Gobierno central que ejerza sus competencias en política migratoria, busque soluciones en los países de origen, implique a Europa en ello, garantice una financiación plurianual para las comunidades autónomas y declare la emergencia migratoria para que se puedan contratar recursos de urgencia. «Estamos sobrepasados y la entrada urgente y masiva de menores afecta al sistema de protección», ha resumido.

Aunque defiende que «el lugar donde un menor debe crecer es junto a su familia», la secretaria general ha asegurado, no obstante, que Extremadura continuará acogiéndoles «por responsabilidad y solidaridad» y garantizándoles una atención residencial, sanitaria, educativa y de apoyo para que puedan desarrollar un proyecto de vida. También que se sigue a la espera de que Canarias contacte para tramitar la llegada de los 30 menores que la región se comprometió a acoger el pasado julio en Tenerife y que siguen sin llegar.

Obligación moral

El PSOE ha lamentado que Angulo hable de tensión en los recursos de protección y le ha recordado que el Gobierno central ha transferido fondos para garantizar la atención de los menores migrantes. «Su departamento ha llevado a cabo una modificación de crédito por más de 1,3 millones de euros porque lo ha recibido del Gobierno para esta atención», le ha dicho María Cruz Buendía tras recordarle que, «aunque las competencias en la acogida y atención a los menores son de la Junta, la responsabilidad está siendo compartida».

La diputada socialista ha calificado de «injustas y exageradas» las críticas de Angulo al Gobierno de Pedro Sánchez y ha insistido en la necesidad de decir «alto y claro que en Extremadura no existen problemas con los menores migrantes». Por eso ha reclamado que «se deje de hacer ruido con este tema», que la pregunta debe ser «qué lleva a unos padres a permitir que sus hijos hagan un viaje tan peligroso en solitario» y a trabajar en la búsqueda de acuerdos sin olvidar la «obligación moral» del las comunidades para atender a estos menores.

El PSOE ha ofrecido su apoyo al PP para aislar a quienes mantienen discursos de odio, reformar la artículo 35 de la Ley de Extranjería y llevar a cabo en la región una campaña de sensibilización para promover la integración en nuestra sociedad de menores que se juegan la vida en el mar en busca de una oportunidad.