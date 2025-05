La Junta rebaja el impuesto de transmisiones para impulsar la compra de vivienda

Juan Soriano Martes, 22 de octubre 2024, 13:55 | Actualizado 20:10h. Comenta Compartir

La Junta de Extremadura rebaja el principal impuesto asociado a la vivienda para facilitar su compra por parte de los colectivos con más dificultades, como los jóvenes y las familias monoparentales. Asimismo, también impulsa nuevas rebajas en el IRPF para que los propietarios de casas vacías las pongan en alquiler.

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha anunciado la aprobación de un decreto-ley de medidas fiscales urgentes para impulsar el acceso a la vivienda en Extremadura. La norma será de aplicación a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, pero después deberá ser convalidada por el Parlamento regional, donde el Gobierno regional del PP no tiene mayoría.

Guardiola ha explicado que con esta medida se pretende favorecer el acceso a una vivienda digna como derecho reconocido en la Constitución. De esa forma, ha negado que esta medida esté relacionada con la negociación de los Presupuestos del próximo año, sobre los que afirma que mantiene «la mano tendida» a los grupos parlamentarios. «Este decreto-ley se lleva por la urgencia que tiene la asunción de medidas para solucionar un problema de país y en la comunidad», ha afirmado. «Detectamos los problemas y este gobierno reacciona y actúa».

Con ese fin, el Gobierno regional rebajará en ciertas operaciones el tipo del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), que se abona cuando se compra una vivienda de segunda mano. Una medida que ya estaba incluida en el acuerdo entre el PP y Vox que permitió la investidura de Guardiola en julio del pasado año pero que hasta ahora no se ha decidido implementar.

El tipo impositivo más común del ITP en Extremadura es el 8%. Sin embargo, actualmente se puede rebajar al 7% en los casos en que el valor de la vivienda no supere los 122.000 euros y siempre que la base imponible del IRPF del comprador no pase de 19.000 euros en tributación individual o 24.000 en conjunta; y que la renta de los miembros de la familia no exceda de 30.000 euros anuales más 3.000 por cada hijo conviviente.

El Gobierno regional quiere suavizar estos requisitos, que considera demasiado exigentes. El valor máximo de la vivienda se eleva a 180.000 euros. Además, los límites de renta pasan a ser de 28.000 en declaración individual y 45.000 euros en la conjunta. Junto a esto, se suprime el tope de renta exigido a las familias. «De esta forma, las adquisiciones de vivienda habitual que vayan a realizar la mayoría de extremeños pasarán a tributar al 7%», ha recalcado Guardiola.

Con esto más operaciones podrán acogerse al tipo reducido del 7%. Con ello, una vivienda valorada en 175.000 euros suponía antes de la reforma un pago de 14.000 euros por el impuesto de transmisiones. En caso de cumplir los nuevos requisitos, la rebaja sería de 1.750 euros.

Para este mismo impuesto, se establece un tipo reducido del 6% para la compra de viviendas habituales por jóvenes menores de 36 años con las mismas condiciones que en el caso anterior.

Estas rebajas se verán además favorecidas por la bonificación autonómica del 20% que se aplica actualmente en Extremadura para la compra de vivienda habitual que se aplica para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad que pueden acogerse al tipo reducido del 7%. En esos casos, la rebaja supone aplicar un tipo real del 5,6% (ya que 1,4 puntos es el 20% de 7). Guardiola ha señalado que en ese grupo también se incluirán a las familias monoparentales. En este último caso, una persona que pagase 12.000 euros por una casa valorada en 150.000 euros, con el tipo del 8%, ahora abonaría 8.400 euros, 3.600 menos.

Esta bonificación del 20% también será de aplicación para los jóvenes que puedan acogerse al nuevo tipo del 6%. De esa forma, pasarán a pagar el 4,8% (ya que 1,2 puntos es el 20% de 6).

Estas medidas sólo afectan a la compra de vivienda de segunda mano. Para las viviendas nuevas, la presidenta ha anunciado que se ampliará en 2 millones de euros la dotación que destina la Junta de Extremadura al denominado aval joven, por el cual el Gobierno regional aporta la garantía de hasta el 15% del crédito por la adquisición de una nueva vivienda (y que se suma al 80% que suelen conceder como máximo los bancos, lo que reduce la aportación de capital al 5% del valor del inmueble).

Deducciones en el alquiler

Junto a esto, el Gobierno regional quiere incentivar el alquiler de viviendas vacías mediante nuevas deducciones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), que además tendrán efecto retroactivo al 1 de enero de este año, con lo que se podrán aplicar en la declaración que se realice en la próxima primavera.

Estas propiedades, que ahora están gravadas en la declaración anual por no tener un uso efectivo, pasarán a optar a una reducción del 30% del rendimiento neto reducido que se obtenga por el alquiler, con un tope de 1.200 euros. Para ello, se exigirá que la casa lleve al menos un año vacía y que el contrato tenga una duración mínima de tres años.

Asimismo, se crea una deducción por inversión en la rehabilitación de viviendas de zonas rurales para ser destinadas al alquiler. Consiste en bonificar la cuota de IRPF con un 15% de las cantidades invertidas en actuaciones de rehabilitación en municipios, entidades locales menores y pedanías de menos de 3.000 habitantes. Esta condición debe mantenerse durante un periodo de cinco años desde que se concluya la obra.

El impacto estimado de estas medidas es de apenas 6 millones de euros. La presidenta de la Junta reconoce que no es mucho, pero se espera generar más al impulsar la actividad económica.

Guardiola ha recalcado que esta rebaja fiscal se suma a la aprobada hace poco más de un año, que entre otras cuestiones incluyó una nueva deducción del 30% en el IRPF para jóvenes, familias numerosas y monoparentales y personas con discapacidad por el pago del alquiler. Según ha indicado, los datos de la Campaña de la Renta de 2023 indican que 2.940 personas se acogieron a esta medida con un impacto medio de 758 euros.

La presidenta de la Junta ha afirmado que se puede bajar los impuestos y aumentar la recaudación. Como muestra, ha señalado que hasta julio se ha recaudado 6,6 millones más que en el mismo mes del pasado año por el impuesto de transmisiones patrimoniales. En cuanto al IRPF, ha recalcado que hay 35.000 nuevos declarantes, 725 millones más de base imponible general y 44,5 millones más de cuota líquida autonómica.

«Hemos devuelto ya a los extremeños más de 42 millones de la tarifa autonómica», ha apuntado, «y recaudamos 44,5 millones más». Con el nuevo decreto-ley se pretende «dar un paso más en la justicia tributaria».