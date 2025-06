La Junta propone subir al 90% la jornada a los cuidadores educativos el próximo curso

Ana B. Hernández Viernes, 27 de junio 2025, 07:32 Comenta Compartir

La negociación con los cinco sindicatos de personal laboral –CSIF, USO, CC OO, UGT y SGTEX– sigue abierta en la mesa técnica que se constituyó el pasado diciembre y no hay aún un acuerdo definitivo sobre cuál será la jornada diaria de los ATE-cuidadores el próximo curso, según Administración Pública.

Estos profesionales se ocupan de la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales en los colegios. «Teníamos una jornada del 100%, pero con los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy se nos redujo al 80%, tanto en la jornada diaria como en la anual», explica Marlén Torta, ATE y representante sindical de USO.

«Nuestra situación, además, no solo es diferente a la que tienen otros colectivos como ordenanzas o educadores sociales, sino también a la de los compañeros ATE que trabajan en los centros del Sepad», aclara. «De tal modo que la mejora que reclamamos es para quienes trabajamos en los centros educativos, que somos los afectados por la reducción».

Eliminarla y alcanzar el 100% de la jornada diaria, esto es trabajar de 8 a 15 horas, y también el 100% de la jornada anual, a diferencia de lo que ocurre ahora que no trabajan de junio a septiembre, es el objetivo. Pero el acuerdo con la Junta no está cerrado.

De hecho, según los sindicatos presentes en la mesa técnica en la que se negocia una mejora de las condiciones laborales de los ATE, Función Pública ha propuesto elevar el próximo curso la jornada diaria a un 90% y al 100% el siguiente, pero mantener la jornada anual en un 80%, de tal modo que los ATE trabajen en los meses en los que los centros educativos cuentan con alumnos.

«Si no se nos concede la jornada completa significa que hay menores con necesidades que no pueden ir al aula matinal o al comedor porque no hay cuidadores en esas horas», indica Marlén Torta.

«Entendemos que estos menores tienen derecho a esa atención en toda la jornada y que, además, mantener una reducción a los ATE es un agravio con otros colectivos que sí tienen esa jornada y además durante todo el año, como ordenanzas, conserjes o camareros-limpiadores», defiende Luis Manuel Gil, coordinador regional de USO.

No obstante, CSIF considera que la propuesta de la Junta de subir la jornada diaria un 90% el próximo curso y un 100% el siguiente sí es aceptable. «Pero hemos solicitado que los ATE se incorporen como el resto de colectivos docentes el 1 de septiembre y no el 11, cuando comienza el curso escolar», aclara Juan José Samino, por parte de esta central sindical. «Función Pública nos ha dicho que analizará esta petición y que nos convocará a una nueva reunión para determinar si es o no posible, porque esto también conllevará una subida salarial para los cuidadores».

Elección de las plazas

No obstante, añade que la reivindicación de CSIF, como la del resto de sindicatos, es que los ATE alcancen el 100% de la jornada diaria y anual, así como que se materialicen otras mejoras para el colectivo.

«Seguiremos insistiendo para acabar con la discontinuidad de los contratos, la reducción de la ratio, prevención de riesgos psicosociales, mejoras en la zonificación y también en los criterios de prelación a la hora de asignar la plaza cada inicio de curso».

Sin embargo, «conscientes de la dificultad de llegar a un acuerdo en todos estos puntos, para que estén resueltos para septiembre, creemos prioritario alcanzar el consenso sobre el porcentaje de la jornada y el inicio el 1 de septiembre, y establecer un calendario de negociación para el resto», concluye Samino.

Los ATE-cuidadores, técnicos de Infantil e intérpretes de Lengua de Signos se han mantenido en sus puestos de trabajo hasta final de curso. Es el motivo por el que hasta ahora no ha finalizado el proceso de estabilización en estas categorías. Con el curso acabado, Función Pública ha convocado a los tres colectivos a la elección presencial de las plazas los días 8 y 9 de julio, en la biblioteca 'Jesús Delgado Valhondo' de Mérida.