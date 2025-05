La Junta pide al Gobierno que apruebe trasvases para la presa de Tentudía

Celestino J. Vinagre Miércoles, 23 de febrero 2022 | Actualizado 24/02/2022 09:50h. Comenta Compartir

Los pueblos de la comarca de Tentudía están con el agua al cuello. En realidad, para ser exactos, con falta de agua. Las restricciones ya han llegado al abastecimiento destinado a segundas viviendas y explotaciones ganaderas y pronto habrá cortes para los cascos urbanos si, como parecen, no llegan las lluvias abundantes. Ante esta situación, la Junta de Extremadura ha trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica (del que depende la Confederación Hidrográfica del Guadiana) para la construcción por la vía de emergencia de las infraestructuras necesarias para solventar las deficiencias de abastecimiento de agua en la Mancomunidad de Tentudía. «Reclamamos transferencias de recursos hídricos desde donde sea posible», ha dicho Álvaro Jiménez, director general de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas.

De forma concreta, significa que los vecinos de la comarca sur de la provincia de Badajoz pueden recibir agua, vía trasvases, de presas extremeñas como la de Los Molinos, en Hornachos, una solución planteada desde hace años pero no ejecutada, o la de Villalba de los Barros, terminada en 2014 pero sin uso a pesar de albergar ahora 78 hm3 . Pero también del embalse andaluz de El Pintado, en el sevillano municipio de Cazalla de la Sierra, que ocupa parte del término municipal de Monesterio.

Esta presa, en la Sierra Norte sevillana, tiene suficiente agua almacenada para tomar 3,5 hectómetros cúbicos de ella y destinarla a Tentudía. Según ha podido saber este diario, la Junta ya ha trasladado esta petición en diciembre pasado al Estado vía Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y espera recibir una respuesta favorable.

Jiménez ha recordado esta mañana en una comparecencia en la Asamblea que Tentudía sufre importantes problemas de abastecimiento desde hace 15 años porque el embalse ubicado en Calera de León tiene «una capacidad limitada que se ve comprometida ante periodos prolongados de escasez de lluvias como el actual». La solución definitiva, que fue declarada de interés general por el Estado hace dos décadas, plantea la construcción de una nueva presa, El Bujo, sobre el Ardila en el vecino término de Cabeza la Vaca, y también la conexión con el sistema de Los Molinos.

Sin embargo, como ha contado HOY, el Gobierno rechaza ahora la construcción de El Bujo por problemas ambientales pero la Junta y los municipios extremeños han alegado contra esa decisión. Sin embargo, la mancomunidad de Tentudía apuesta por esa presa y también por el trasvase de Los Molinos, aunque esta es una obra más costosa y larga en el tiempo (unos 40 kilómetros al conectarse desde Llera a la presa de Tentudía) y las necesidades de agua son urgentes para las nueve localidades y unos 15.000 habitantes que beben de la presa de Calera.

La Junta ha reclamado en varias ocasiones el impulso de las actuaciones planificadas que estaban prevista para el horizonte 2028-2033. El pasado lunes, Olga García, consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, pidió que se tramitara de emergencia la actuación necesaria para disponer de recursos adicionales en Tentudía a lo largo de los próximos meses, según informa el Ejecutivo regional.

Unidas Podemos

Por su parte, la portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, pide que se construya «cuanto antes» una tubería que una Tentudía con el Embalse de Los Molinos de Hornachos «para garantizar el suministro de agua en la comarca». Se apuesta desde su formación por el trasvase desde Los Molinos y no por una presa, la de El Bujo «porque no es posible, nos dicen que no hay suficiente para hacerla».

Tentudía, añade De Miguel, necesita entre 1 y 2 hectómetros cúbicos de apoyo a los 5 posibles que como máximo puede acoger la presa, que ahora solo tiene uno. Por eso, ha pedido que se solicite urgentemente a Confederación Hidrográfica del Guadiana la construcción de esa tubería como ya se hizo para abastecer a la población de Zafra. «Ahora que van a llegar los fondos europeos, qué mejor manera de utilizarlos que para garantizar el agua a la ciudadanía», ha remarcado la diputada de Podemos.