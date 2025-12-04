La Junta pagará la ayuda a los cereceros los próximo días

Redacción BADAJOZ. Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible efectuará el segundo y tercer pago de la ayuda excepcional a las explotaciones de cereza por inclemencias climáticas en 2024 «en los próximos días».

En concreto, los abonos correspondientes al segundo y tercer pago ascienden a 1.904.540,23 euros, llegarán a 376 agricultores de cereza y se abonarán entre finales de esta semana y la próxima.

En concreto, hoy jueves se hará la petición de fondos del segundo y tercer pago, y se abonarán en los siguientes días, explica la Junta.

Estos pagos se realizarán tras los controles efectuados en base a la documentación presentada por los agricultores. Se trata de una documentación es necesaria para poder acreditar las pérdidas del 30% que dan derecho a la ayuda.

Cabe destacar que esta línea de ayudas de la medida 23, mediante el Decreto-Ley de 27 de mayo, de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas y de cereza especialmente afectadas por desastres naturales en el marco del Feader, se ha estructurado en tres pagos.

El primer pago de cereza se efectuó a finales de junio, beneficiando a 1.598 productores con 6.887.856,52 euros y los dos pagos restantes se llevarán a cabo en los próximos días.

Concentración el 12

Este anuncio de la Junta tiene lugar días después de que la organización agraria La Unión Extremadura anunciara que celebrará una concentración el próximo viernes 12 de diciembre en la localidad cacereña de Cabezuela del Valle para reclamar a la Junta el pago de esas ayudas a los cereceros afectados por las lluvias de la primavera de 2024.

Finalmente, UPA-UCE Extremadura denunció ayer que se están difundiendo «informaciones falsas por parte de algunas organizaciones agrarias» (en referencia a La Unión aunque sin citarla) sobre el cobro de las ayudas a los cereceros. «No entendemos las informaciones falsas que están difundiendo otras organizaciones agrarias, atribuyéndose unos méritos que no se corresponden con la realidad del trabajo que hemos llevado a cabo», denunció UPA.