La Junta compra vacunas para inmunizar a toda la cabaña ovina de la región contra la lengua azul La Consejería de Agricultura destina 632.000 euros a la adquisición de cerca de 1.150.000 dosis

Juan Soriano Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:40 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura contará con dosis suficientes para inmunizar a toda la cabaña ovina de la región frente a la lengua azul. La Consejería de Agricultura ha puesto en marcha un nuevo contrato para la compra de cerca de 1.150.000 unidades contra el serotipo 1 y 8, con lo que completará la adquisición que realizó el pasado mes de mayo.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes tanto domésticos como salvajes y que afecta principalmente a ovinos. Se transmite por la picadura de ciertas especies de mosquito. La gravedad de la enfermedad, de declaración obligatoria, varía según la especie y el serotipo. El Programa Nacional de Vigilancia recoge que en los últimos años se ha detectado en España la presencia de los serotipos 1, 3, 4 y 8.

La Consejería de Agricultura ha convocado un concurso dotado con algo más de 632.000 euros para la compra de dosis bivalentes de los serotipos 1 y 8. Las propuestas deberán presentarse antes del próximo 1 de octubre y el plazo de ejecución será de un mes tras la firma del contrato. De esa forma, se espera que el suministro se complete a lo largo de noviembre.

La licitación se tramita por el procedimiento de urgencia ante la aparición de los primeros casos. «La aparición de animales sintomáticos y el inicio de declaraciones de sospechas de la enfermedad en las explotaciones ganaderas se ha adelantado notablemente en el tiempo», recoge la resolución correspondiente. Mientras que en años anteriores con lengua azul lo habitual era que la patología apareciese a finales de verano o principios de otoño, este año se ha hecho notar entre primavera y verano. De hecho, se han declarado los primeros focos de los serotipos 3 y 8 en el mes de julio, «un adelanto de casi dos meses con respecto a lo que venía sucediendo en años precedentes».

«Por todo ello, tras el estudio de la evolución de la enfermedad y teniendo en cuenta el censo vacunable de Extremadura que carece de inmunidad efectiva contra la enfermedad a día de hoy, hay una necesidad de vacunación estimada que supera ampliamente la cantidad de dosis adquiridas inicialmente para el serotipo 1+8», añade la documentación del contrato.

El Ministerio de Agricultura aprobó en marzo medidas específicas de protección en relación con la lengua azul, entre las que se encuentra la vacunación con carácter voluntario. La Junta de Extremadura decidió poner a disposición del sector las dosis necesarias de forma gratuita, mientras que el gasto de aplicación corresponde a los ganaderos.

Con ese fin, la Consejería de Agricultura firmó en mayo un contrato de emergencia para comprar 1,7 millones de dosis para los serotipos 1 y 8 por 935.000 euros (850.000 más IVA, a 50 céntimos cada vacuna).

La memoria del nuevo contrato señala que, según las bases de datos del Servicio de Sanidad Animal, para la inmunización de la totalidad de la cabaña ovina de Extremadura se necesitarían 2.849.000 dosis. Como en mayo no había capacidad de fabricación suficiente, ahora se tramita una segunda licitación para disponer de la cantidad que falta. Con ese fin, se comprarán 1.149.431 dosis, también a 50 céntimos cada una, un precio que se considera adecuado para evitar que el concurso quede desierto. Con el IVA correspondiente, el importe se acerca a 632.200 euros.

Las dosis se entregarán en el laboratorio de Sanidad Animal en Zafra. Las vacunas suministradas tendrán un período de caducidad no inferior a doce meses, con lo que podrán guardarse en caso de que los ganaderos de la región no hagan uso de este recurso. Pero el contrato también contempla una posible modificación al alza del 20%.

Dos serotipos ahora

Según fuentes del Ministerio de Agricultura, en Extremadura se han localizado explotaciones ovinas con lengua azul de dos serotipos, el 3, que el año pasado se detectó procedente de Portugal, y el 8, inédito hasta ahora. Se han detectado en las dos provincias extremeñas.

El Ministerio recuerda que es necesario que las comunidades autónomas comuniquen «inmediatamente las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial», así como aquellos casos de especial gravedad «o que tengan características no esperadas». En el conjunto de España hay presencia de serotipos 1, 3, 4 y 8 de lengua azul.