La Junta cita el alza del empleo entre las causas de la subida de los accidentes laborales

Cada día se producen más de 66 accidentes laborales en Extremadura. «Se trata de una realidad tremenda», expone Alberto Franco, secretario de Salud Laboral ... de CC OO.

El total de siniestros, según los datos del Ministerio de Trabajo para los primeros diez meses del año, se eleva hasta los 20.070, un incremento del 0,7% respecto a 2023. Aunque cerca de la mitad –9.766– no requirieron baja médica. «Está siendo un año negro. Es una situación muy preocupante», admite Javier Peinado, secretario general de la Creex, la patronal extremeña.

Sindicatos y patronal se ponen de acuerdo para lamentar y admitir esta realidad, pero difieren en las justificaciones. Para Peinado, hay una parte achacable a la fatalidad. «A veces ocurre que trabajadores expertos tienen un siniestro por una fatalidad. Por la climatología, por un despiste...», puntualiza.

«Está siendo un año negro; es una situación muy preocupante» Javier Peinado Creex

«Nadie quiere perder la vida en el trabajo; si uno no se pone un arnés, casi siempre será porque no lo tiene y le da miedo pedirlo a la empresa» Alberto Franco CC OO

Mientras que los representantes de los trabajadores hablan de relajación en las medidas de prevención.

Por su parte, en la Junta de Extremadura apuntan al alza en el empleo como uno de los motivos para esa evolución. «El incremento de accidentes laborales está relacionado también con el aumento de personas trabajando», exponen desde la Consejería de Economía y Empleo.

Múltiples causas

La patronal extremeña considera que las causas son múltiples. «Hay que ser muy cautos en señalar culpables. Hay responsables, y como empresarios asumimos nuestra cuota de responsabilidad, pero no se puede tildar exclusivamente a los empresarios como los únicos responsables de los accidentes laborales», puntualiza Peinado, que también cita el exceso de confianza de algunos trabajadores en determinados puestos. Eso sí, reconoce que los sectores con altas tasas de temporalidad entre sus empleados están más expuestos a sufrir siniestros laborales.

Para el secretario general de la Creex, la patronal está muy implicada en poner las medidas de prevención laboral necesarias para evitar los accidentes. «Si un trabajador tiene un accidente y está de baja y no digo ya si desgraciadamente fallece, el empresario también lo sufre. Como persona y como gestor de una empresa a la que los accidentes laborales le causan también un daño económico», señala.

«Hay que tomar conciencia de que detrás de esas cifras hay personas que tienen rostro, nombre y una familia» Patrocinio Sánchez UGT

«Se ha reducido la siniestralidad laboral en los accidentes que requirieron baja, pero el incremento de las muertes impide hacer un análisis positivo» Guillermo Santamaría Consejero de Empleo

Al contrario, desde los sindicatos creen que en la región se producen graves incumplimientos en las medidas de prevención. «Algunos empresarios prefieren no gastarse dinero en los EPI (equipos de protección individual), para no comprar arneses o disponer de líneas de vida en la construcción, por ejemplo, y prefieren pagar multas si es que se presentan inspectores de trabajo», según Franco, que rechaza la relajación de los trabajadores por voluntad propia a la hora de protegerse. «Nadie quiere perder la vida en el trabajo ni quedar seriamente dañado. Nadie. Si uno no se pone un arnés, casi siempre será porque no lo tiene y le da miedo pedirlo a la empresa».

Del mismo modo que la patronal, los representantes de los trabajadores ven mayores riesgos en los sectores con las tasas de temporalidad más altas. «Eso implica un miedo por parte de los trabajadores a perder su empleo. Y ese miedo impide reclamar ciertas cosas que son obligadas, como el material de los equipos de protección individual», finaliza el dirigente de Comisiones Obreras.

Concienciación

Coincide con la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, en que la ciudadanía no tiene conciencia «suficiente» de la gravedad de los accidentes laborales. Sánchez subraya que es necesario visibilizarlos, «tomar conciencia de que detrás de esas cifras hay personas que tienen rostro, nombre y una familia».

A este respecto, la Consejería de Economía se remite también a la declaración del consejero Guillermo Santamaría del pasado 23 de noviembre. La hizo tras la reunión de la comisión territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se sientan la Junta y el Gobierno.

Santamaría expuso que este año, hasta octubre, se había reducido la siniestralidad laboral en un 0,53% en el caso de accidentes que requirieron baja laboral. Pero el incremento de las muertes en el trabajo impedía, dijo, un análisis positivo.

La necesidad de más inspecciones para hacer cumplir las normas de prevención es una vieja reclamación sindical. «Que haya siete inspectores más, bien. Que se incorporen cuanto antes. Pero siguen faltando. Hay mucho territorio que cubrir en la región. Es muy grande», apostilla Alberto Franco.