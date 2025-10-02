La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General

No serán 449 sino 1.644 las plazas que centrarán la próxima oposición de la Junta en el ámbito de la Administración ... General, uno de los tres sectores autonómicos junto con Educación y Sanidad. Función Pública confirma que antes de acabe este año sacará a concurso las ofertas de empleo correspondientes a los años 2022 y 2023.

Fue en diciembre de 2024 cuando en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) se publicó la convocatoria de oposiciones para cubrir 449 plazas en la Administración General. Entonces, tanto los sindicatos como los grupos de la oposición reclamaron a la Junta que ampliara la convocatoria sumando a esas plazas, de la oferta de 2021, las de los dos años siguientes.

El director general de Función Pública, Jesús Expósito, adelantó el pasado marzo en la Asamblea que se atendería la petición y ahora la Junta confirma que antes de final de año se lanzarán las nuevas plazas para ampliar la oposición convocada. En concreto se sacarán a concurso un total de 1.644 plazas porque a las 449 convocadas se sumarán las 495 plazas de la oferta pública de empleo de 2022 (192 de funcionario y 508 de laboral) y las 700 de la oferta de 2023 (255 de funcionario y 264 de laboral). En total, 1.195 más.

El objetivo es hacer más atractiva una convocatoria, «incrementar el número de plazas y las posibilidades de acceso por parte de los aspirantes» en palabras de Expósito, que, por el momento, solo con las 499 plazas convocadas cuenta con 33.031 aspirantes, que serán muchos más cuando se lancen las nuevas plazas.

Este alto número de solicitudes supone que haya una plaza por cada 73 aspirantes, aunque históricamente son muchos menos los aspirantes que finalmente se presentan. De hecho, no suelen pasar del 60% de las solicitudes iniciales.

Los que sí acudan a esta convocatoria intentarán hacerse con algunas de las 449 plazas, de las cuales 299 corresponden a personal laboral y 150 a funcionarios. De las primeras, 37 se reparten entre ATS/DUE, educador y fisioterapeuta; 54 plazas para técnicos de Educación Infantil; 88 para ATE-cuidador, auxiliar de enfermería, bombero forestal conductor y cocinero; y 120 para ayudante de cocina, camarero/limpiador y ordenanza.

Respecto a las 150 de funcionarios: 20 son para titulados en Económicas, Jurídica, Psicología y Veterinaria; 35 para personal técnico de administración financiera, administración general, empleo, higiene industrial, seguridad en el trabajo y trabajo social; 50 plazas para administrativo de administración general y agente del medio natural; 35 para auxiliar de administración general y 10 plazas para subalterno.

Convocatorias anuales

En cuanto a la oferta pública de empleo correspondiente a 2024, con 255 plazas para funcionarios y 264 para laborales, Jesús Expósito indicó también en una comparecencia en la Asamblea que será a finales de este año, cuando se apruebe la de 2025, cuando se valorará si se convocan de manera independiente o se acumulan.

Función Pública quiere avanzar en las oposiciones y conseguir «ordenar las convocatorias para que sean regulares y anuales y así dar seguridad a los opositores». Para eso también se ultima la herramienta telemática precisa, que ya es una realidad en Educación y en el SES, para agilizar los procesos. De las más 33.031 solicitudes recibidas para las 449 convocadas hasta la fecha, 27.783 se han registrado de forma telemática y 7.248 de manera presencial.

En el SES

Las oposiciones en Administración General no son las únicas que están en marcha. El SES ya ha iniciado un nuevo proceso selectivo y los primeros exámenes tendrán lugar este octubre para 13 categorías laborales.

Todas las pruebas comenzarán a las 10 horas y las primeras serán el día 18 de octubre para técnicos de gestión de sistemas y tecnologías de la información (Centro Universitario de Mérida), odontoestomatólogos de Atención Primaria (Facultad de Medicina de Badajoz), técnicos especialistas en Radioterapia (Facultad de Derecho de Cáceres) y celadores en el turno de discapacidad (Facultad de Veterinaria de Cáceres).

El día 19 de octubre, también a las 10 horas, será el turno de los médicos de Urgencia Hospitalaria (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz), pediatras de Atención Primaria (Facultad de Veterinaria de Cáceres) y enfermeros especialistas obstétrico-ginecológicos (Centro Universitario de Mérida).

Las pruebas continuarán el 25 octubre para los médicos de Urgencia de Atención Primaria (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz), enfermeros especialistas en salud mental (Facultad de Enfermería de Cáceres), ópticos-optometristas (Centro Universitario de Mérida) y mecánicos (Facultad de Veterinaria de Cáceres).

Por último, el 26 de octubre, también a las 10 horas, los exámenes de oposición serán para los aspirantes que opten a un puesto de calefactor en instituciones del SES (Facultad de Ciencias Económicas de Badajoz) y los médicos de admisión y documentación clínica (Centro Universitario de Mérida).