Eugenio Delgado pedía a las prostitutas «poder hacerlas sangrar por el morbo»

«Quería insultarlas, darle bofetadas, prácticas que conllevan dolor. Quería que se encogiesen de dolor, hacerlas sangrar». Han sido algunas de las frases que los ... investigadores de la UCO (La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) encontraron en el teléfono de Eugenio Delgado durante la investigación de la desaparición de Manuela Chavero.

El testimonio de un capitán y un sargento de la unidad de homicidios y secuestros de este cuerpo de élite ha sido lo más llamativo de la segunda jornada del juicio. Se trata de especialistas que han participado en casos muy conocidos, como el de Diana Quer. Estos investigadores han ratificado su conclusión de que el móvil fue sexual y han insistido en que Eugenio, al verse acorralado, les dijo que podría haber semen suyo en el cuerpo, un testimonio que niega el acusado.

Uno de los indicios clave, han detallado, lo encontraron en el trato que este joven de Monesterio daba a las prostitutas con las que hablaba por teléfono. Lo pudieron ver tras descargar el contenido de su móvil durante la investigación. Encontraron mucha pornografía y conversaciones con prostitutas. «Una de ellas, Priscila, recordaba la conversación con el número de abonado de Eugenio y recordaba que le había pedido sexo extremo, de dominación, con humillación».

La UCO habló con el marido de una de las prostitutas. Indicó que debido a las malas condiciones económicas, la pareja decidió que ella trabajase como prostituta con el anuncio «cornudo vende a su mujer». Eugenio Delgado contactó con ellos y quiso comprarle «la virginidad anal» de su mujer, pero usando objetos para hacerla sangrar «porque era el punto que le daba morbo». El marido no aceptó el trabajo.

Los investigadores también hablaron con una mujer que tuvo relaciones con él y que el acusado fue agresivo en la relación sexual.

En el volcado del teléfono móvil, además, encontraron fotografías de una mujer que estaba desnuda detrás de una mampara. Creen que el acusado tomó las imágenes sin que la mujer lo supiera.

«Si hay semen, es mío»

Uno de los momentos clave de la mañana de este martes, y del juicio, ha sido la confirmación de la UCO de que Eugenio Delgado dijo que podría haber semen suyo en el cuerpo.

Según los guardias estaban en la reconstrucción de los hechos, en la caseta de aperos y los perros marcaron restos biológicos. Un especialista usó un foco de luz forense para localizar lo que parecía una mancha de sangre. «Ella ha estado aquí», aseguran los guardias que dijo el acusado. Fue entonces cuando cambió su versión e indicó que había dejado el cuerpo allí y luego lo había enterrado.

«Mientras estábamos esperando que los compañeros recogiesen el material salimos al exterior. En ese momento, que estaba enfrente de nosotros, me llamó por mi nombre. Nos dijo que quería hablar de manera reservada con nosotros».

«Estaba hundido, muy nervioso. Balbuceaba», dice un guardia. Se separaron los miembros de la UCO con Eugenio. «Nos dijo que nos quería decir algo pero le daba vergüenza. Pensamos que tenía una urgencia, que quería ir al baño, pero literalmente dijo que si aparecían restos de semen en el cuerpo de Manuela, que eran suyos porque habían tenido relaciones consentidas el día antes».

Para los agentes el móvil sexual también queda probado porque el cuerpo estaba desnudo. «La única explicación lógica es un móvil sexual, un ataque contra la libertad sexual de esta mujer», dice uno de los miembros de la UCO.

Estaban solos con él

El problema de esta prueba clave es que Eugenio Delgado negó posteriormente haberla hecho y que estaba solo en ese momentos con los guardias. A este respecto el abogado defensor insiste en que no consta en el acta de la secretaria judicial de la reconstrucción.

Los miembros de la UCO indican que la letrada de la administración de justicia estaba presente en la explicación sobre la pala del tractor, pero que, cuando dijo lo del semen, solo estaba con los guardias.

«¿Por qué no tomaron las medidas para que la secretaria recogiese esa declaración?», ha dicho el abogado. «Porque hay que entender el momento. Nos dijo que quería estar solo, que no quería hablar con nadie». La UCO admite que no hay otras pruebas que corroboren esta declaración.

Descartando sospechosos

En el inicio de su extensa declaración los especialistas de la UCO han explicado cómo fueron descartando líneas de investigación y sospechosos. Por ejemplo sabían que no había sido un robo porque no faltaban cosas y que no era un suicidio por el perfil vitalista de la víctima. También descartaron a su exmarido y a otros hombres con los que tenía relaciones, por lo que se centraron en un móvil sexual y en alguien cercano. Pensaban que había salido de casa con alguien que conocía.

Dos años después de la desaparición, y tras descartar otras líneas, decidieron dar otra vuelta al entorno «y se pone el foco en el acusado». Hablaron con él en octubre de 2016 y también en 2017 y 2019. En la segunda declaración «nos centramos más en él, en la rutina del día de la desaparición». Al confrontar primera y segunda declaración vieron contradicciones, en la segunda abría la posibilidad de haber salido de casa esa noche. «Nos llamó la atención que dos años recordase de una manera más fresca qué hizo esa noche».

Al investigarlo notaron que era una persona con una rutina muy fija. Contactaron con su entorno y notaron que su personalidad era «un tanto extraña» y que había tenido casos de maltrato con animales. «Era una persona muy absorbente y un poco vengativo», explican. «Lo calificaron como una novia celosa».

La UCO detalla que una pista clave fue el consumo eléctrico de la casa de la calle Cerezo número 29. Se desconectó el día 30 pero se restableció la noche del suceso. Fue entre las dos y las dos y cuarto de la noche. La proximidad al último mensaje de móvil de Manuela Chavero fue lo que hizo interesarse a los investigadores.

También revisaron las cámaras de seguridad de todo Monesterio y localizaron un coche que pasaba a las 2.04 por la cámara de la gasolinera del Paseo de Extremadura, pero que no llegaba al siguiente punto, en El Culebrín. Determinaron que giró a la derecha y por tanto ese coche se situaba a las proximidades de la casa de Manuela.

Inicialmente solo pudieron determinar que era una berlina, pero un informe de una empresa especializada estableció las medidas del vehículo y coincidía con el Opel Vectra de Eugenio Delgado.

Investigación

Finalmente los investigadores, con autorización judicial, lograron la grabación de sus llamadas, seguimiento de su coche con balizas y micrófonos en su coche.

En marzo de 2020 descubrieron que, por las llamadas, cometía robos de ganado y material de construcción y señalización de la autovía.

Cooperaron con los agentes de Monesterio, que iban a detenerlo por los robos, y, con permiso judicial, descargaron la información de su móvil. Lo hicieron mientras estaba detenido y él no supo que habían tenido acceso. Fue cuando vieron su perfil en las conversaciones con prostitutas.

En agosto de 2020 «el equipo de investigación tenía madurado que él podía tener algún tipo de responsabilidad» en la desaparición de Manuela Chavero. Decidieron entonces hacer un nuevo registro en la casa de esta vecina y hubo muchos medios de comunicación que siguieron la inspección.

Eugenio Delgado estaba en su casa y su madre le llamó por teléfono porque estaba inquieta. En la llamada primero minimizó la importancia del registro y le habló a su madre de una pista de un vidente.

La madre, según este guardia, le dijo que los restos podrían estar en una finca de la localidad. «Hijo, si hubieses sido tú ¿No habrías sido tan tonto de tener el cuerpo en tu propia finca verdad? Él no supo que responder, balbuceaba. Ese comentario hizo mella en Eugenio», ha contado el miembro de la UCO.

Según la UCO, Eugenio Delgado cada vez se puso más nervioso, llamó a un abogado penalista y a otras personas de su entorno cercano «para hablar de un tema muy delicado». Decidieron detenerlo.