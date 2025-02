Rodríguez Ibarra sobre el cupo catalán: «Métansela donde les quepa»

El expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ha mostrado su rechazo al acuerdo entre el PSC y ERC para la investidura ... de Salvador Illa, al señalar el «colmo del disparate» del conocido como concierto catalán la aplicación de una «cuota de solidaridad».

Una medida que el exdirigente socialista califica de «política benéfica para los pobres del país» que rechaza de plano al subrayar que le recuerda «a la cesión del 0,7% del PIB a los países en vías de desarrollo o absolutamente subdesarrollados».

«Métansela donde les quepa», expresa en una entrada en su blog personal, recogido por Europa Press, en el que señala asimismo la «suerte de los ciudadanos» que viven en Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha, o el resto de comunidades, en cuanto al acceso de servicios públicos como la educación, la sanidad o los servicios sociales «no dependen de la aportación que se haga benéficamente desde un territorio», porque estos derechos «los garantiza el Estado y se responsabilizan de los mismos el Gobierno de España».

«Estaría bueno que la suerte de unos niños en edad escolar dependa de lo bien o de lo mal que le vaya la vida a Cataluña», afirma Rodríguez Ibarra, antes de recalcar que «cesiones» como las que contempla este acuerdo le dejan con la sensación de que «lo que se busca no es satisfacer el ego de algunas Comunidades Autonómicas sino desentenderse desde el Gobierno central de responsabilidades que son suyas y únicamente suyas».

En este sentido, subraya que si Extremadura ha resultado «favorecida» en la financiación autonómica «no ha sido por el dinero transferido de comunidad autónoma a comunidad autónoma», y reivindica que la situación de esta comunidad es el resultado de aplicar los criterios de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas, de los impuestos propios, entre los que cita el impuesto bancario o el de las compañías energéticas y eléctricas «copiadas por quienes se llaman izquierdistas en el contexto estatal», de los impuestos cedidos y de las transferencias de la Unión Europea.

En su artículo, titulado 'Principio de Ordinariez', arremete contra la «ordinalidad», una «palabra de moda en el vocabulario independentista y adoptado recientemente» por los socialistas de PSC y PSOE para «acceder al poder político catalán».

Esta «tan manoseada» palabra no existe en castellano, de modo que la RAE responde que «no está en el diccionario» y que «la entrada que se muestra a continuación podría estar relacionada: Originalidad», cuyos sinónimos son novedad o singularidad, advierte Ibarra.

«Quienes defienden el principio de 'ordinalidad', aparte de no tener ni idea de lo que dicen, sentencian que las regiones que dan dinero a las menos favorecidas, no pueden resultar después más perjudicadas que las receptoras de esas aportaciones».

En este punto, subraya que «jamás ha habido una transferencia de los Presupuestos generales de Cataluña a los Presupuestos generales de Extremadura o de Andalucía, por ejemplo».

Ibarra critica que no sean más explícitos cuando afirman que ese «principio de ordinariez», remarca, se aplica en los estados federales, como es el caso del mayor de todos ellos, EEUU, que sitúa a California en el puesto 38º en el ranking federal de ingresos per capita, mientras que su aportación per capita la sitúa en el puesto 9º.

Connecticut, que resulta ser el mayor contribuyente per capita de EE.UU, pasa a ocupar el puesto número 13º en ingresos federales, según el expresidente extremeño, quien advierte en este sentido que el país norteamericano «no se practica la socialdemocracia, aunque sí el sentido común en política».