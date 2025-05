Juan Antonio Vicente: «Las enfermedades emergentes nos están machacando por el cambio climático»

Juan Antonio Vicente Báez (Salamanca, 1967) es presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Cáceres. Licenciado en Veterinaria en 1990 por la ... Universidad de Extremadura, es funcionario desde 1994. Es veterinario de la Conserjería de Agricultura destinado en la oficina veterinaria de zona de Valencia de Alcántara.

-¿Hasta dónde va a llegar la crisis de la lengua azul?

–Van a salir más focos. Esto es, en parte, por un efecto llamada. Salen los casos en los medios de comunicación, el ganadero se mueve, se inquieta, llama a los veterinarios porque quiere saber si sus animales están enfermos de lengua azul, se analizan muestras y se multiplican los focos automáticamente. El miércoles estuve en mi zona de trabajo (Valencia de Alcántara) donde todavía no hay focos oficiales visitando siete explotaciones con sospechas de enfermedad en animales.

–Tantos focos de lengua azul y de otras enfermedades como el carbunco en vacuno o la fiebre del Nilo en caballos, ¿hay que tomarlo como normal o tener las orejas bien tiesas?

–Diagnosticar focos significa que el servicio de alerta sanitaria veterinaria está activo y vigilante. Indica que hay una buena comunicación, conocimiento de la situación real. Ante cualquier sospecha lo que tiene que hacer el veterinario es comunicar el caso. Cuanto más estemos en alerta muchísimo mejor. Lo que tenemos que hacer es actuar sobre todo en el control del mosquito vector en el caso de la lengua azul. Ser proactivos. Hacer estudios exhaustivos de las capturas de mosquito periódicamente para detectar cuando empieza a circular. También hay que hacer fumigaciones concretas en la máxima producción de huevos de mosquitos. Muy selectivas en zonas y en núcleos concretos y en zonas de riesgo. Tenemos que ponernos a trabajar todos juntos.

–Que haya lengua azul no inquieta tanto como que esté con el serotipo más dañino, el 3.

–Nos ha cogido por sorpresa el serotipo 3. No lo esperaba nadie porque ha pasado de Francia a Portugal. Algo ha fallado. Un mosquito no se mueve 800 o 1.000 kilómetros para venirse a Portugal. Lo importante es controlar esos focos del 3, que obviamente presentan en las explotaciones una morbilidad y mortandad muy superior al resto, fundamentalmente al tipo 1. También tenemos que acostumbrarnos tanto a nivel general como a nivel de los ganaderos a la autoprotección. Hacer desinsectaciones continuas en los animales para evitar en lo posible la propagación de los vectores. Una vez que está aquí hay que aguantar como podamos hasta noviembre, cuando va a disminuir la actividad del vector y esperar al invierno para reorganizarnos, reforzarnos y poner todas las vacunas a nuestra cabaña ganadera cuando las tengamos e iniciar la campaña próxima con optimismo y todo organizado.

–¿La red de alerta contra los virus está a la altura para combatir esas enfermedades?

–Está actuando correctamente. Tenemos una estructura suficiente. Pero si no tenemos vacunas....(breve silencio). Es que una vacuna no se puede fabricar en quince días. Ni puedes tener un stock de todos los serotipos habidos y por haber. El proceso de elaboración de una vacuna está en torno a dos meses y medio, tres meses. Y no solo para nosotros sino para Andalucía, otras regiones y Portugal. No podemos de responder de manera tan inmediata como pide la población. El año pasado nos pasó con la enfermedad hemorrágica epizoótica (en vacunos). Reclamamos que había que tener una coordinación perfecta entre el veterinario de explotación y los de los servicios oficiales. Lo que hay que lamentarse es que precisamente haya sido una petición de las organizaciones agrarias la de quitar la obligatoriedad de tener un veterinario de explotación. Eso ha sido un error total. Las organizaciones, con las tractoradas de febrero pasado, una de las cosas que pidieron es que se suprimiera la obligatoriedad del veterinario de explotación. Y el Ministerio lo aceptó.

–Los virus se van reinventando. Podemos tener una red de alerta perfecta, vacunación casi en tiempo récord, pero cada vez es más complicado combatirlos.

–Las enfermedades emergentes y reemergentes nos están machacando últimamente. Viene motivado por una evolución climática porque los periodos calor-frío están variando y eso afecta a estas enfermedades. La situación climática que teníamos hace treinta años no es la de ahora. Eso hace que cambien los vectores y se mantengan. Antes llegaba noviembre y teníamos buenas heladas y aquí no quedaban mosquitos. Y ahora llegamos a finales de ese mes y seguimos teniendo temperaturas más o menos adecuadas para que pervivan. A eso le añadimos otras cosas como muchísimo mayor movimiento de ganado. Y al final tenemos un sistema de explotación que nada tiene que ver con el que teníamos hace 30 años. Todo ha cambiado y hay que readaptarse.

–Hay una especie de relación de amor odio entre ganaderos y veterinarios. Desde el punto de vista ganadero, deseas en que tus animales estén sanos pero un veterinario tiene que hacer controles, análisis de sangre, vacunar cada dos por tres...

–Igual que cada uno tenemos un médico de cabecera, en cualquier explotación ganadera debe haber un veterinario. Si no hay un veterinario, mal asunto. Si hay un veterinario de referencia, mejor. El de una explotación no solo debe ser eso sino el enlace con la Administración. Los veterinarios tienen que decirles a los ganaderos lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Primero, intentar corregirlo y después, si no se subsana el error, trasladarlo. Para el ganadero, el veterinario tiene que ser el referente en todo: genética, sanidad, alimentación. Todo. La persona más cualificada para gestionar todo ello en una explotación ganadera es el veterinario.