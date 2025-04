El joven pacense que irá a China a las Olimpiadas de Geología: «esta ciencia ayuda a intuir qué puede pasarnos a los humanos»

La Geología ofrece las claves del lugar del que venimos antes de que los anfibios que fuimos colonizáramos tierra firme. Sin embargo, hoy es una ... asignatura arrinconada en las aulas de secundaria que necesita de adolescentes como Fernando Juez Pozo para reivindicarla con su entusiasmo.

Él es una excepción que lleva meses volcado en esta 'maría' de las ciencias de gran importancia en la geopolítica mundial actual.

Fernando, de 16 años, reconoce que cuando sale al campo con sus amigos ve las piedras con otros ojos y no puede evitar clasificarlas mentalmente. También analiza cada trozo de tierra que haya movido una excavadora, como le ha ocurrido la semana pasada camino de Tremp (en Lérida).

«Geológicamente hablando, desde el autobús el paisaje era chulísimo. Se ven los estratos con los minerales que tiene cada uno, algo fascinante», contaba este pacense tras ganar el pasado 5 de abril la fase nacional de la XVI Olimpiada de Geología, a la que han llegado 93 estudiantes de toda España tras ganar sus respectivas fases territoriales. Su primer puesto lo va a llevar a competir en China con los mejores estudiantes del mundo de su edad.

Los mejores extremeños

El extremeño ha superado en la final nacional una prueba teórica sobre Geología, una gincana en grupos de tres y una tercera prueba, también en equipo, de problemas aplicados sobre temas como acuíferos o formación de lagos típicos de la zona de Tremp, centro neurálgico del geoparque mundial de la Unesco Origens, situado en la vertiente sur del Pirineo catalán.

Allí, tras una fase local que comenzó en Aliseda (Cáceres), se ha coronado entre 4.359 alumnos de Cuarto de la ESO, Primero y Segundo de Bachillerato de toda España, lo que le vale para participar en las olimpiadas mundiales de Geología que tendrán lugar en Ji'ning (China) del 7 al 17 de agosto, adonde viajarán los cuatro primeros clasificados.

Dos estudiantes extremeños ya acudieron a esta fase internacional en 2013 y 2022. Pero ahora es la primera vez el primer puesto viene a Extremadura, donde en 2015 la Unesco designó la orografía de Villuercas Ibores Jara como Geoparque Mundial.

Hasta el pueblo de Tremp, que linda con Andorra, Fernando Juez se desplazó el fin de semana pasado junto al resto de una delegación extremeña integrada por dos alumnos de la provincia de Badajoz (Nieves Pérez Paredes (compañera de Fernando en el IES Rodríguez Moñino de Badajoz), y dos de la provincia de Cáceres (María Almocóbar Sánchez Alonso, del IES Universidad Laboral de Cáceres, y Daniel Jiménez Martorán, del Colegio San Calixto de Plasencia).

Fueron con los profesores Juan Pablo Pulido Bermejo, del IES Rodríguez Moñino, y Fernando Alfonso Cervel, del IES Universidad Laboral y delegado en Extremadura de la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), que organiza esta olimpiada nacional.

Ampliar Los mejores clasificados en la Olimpiada Española de Geología celebrada el pasado 5 de abril. HOY

Tras el pacense han quedado alumnos procedentes de La Coruña, Lugo y un cuarto de Salamanca. A estos cuatro primeros los acompañará hasta China Juan Pablo Pulido como profesor de Fernando. Docente desde 1992, él fue quien le metió el gusanillo por la Geología, una asignatura que se imparte a medias con Biología y que en su opinión está marginada en los institutos.

Una materia que se da a final de curso

Pulido cree que este logro debe servir para reivindicarla, empeño en el que andan los organizadores de esta olimpiada juvenil de conocimientos.

Ampliar Fernando Juez con su profesor Juan Pablo Pulido en el laboratorio del IES Rodríguez Moñino. José Vicente Arnelas

El alumno Fernando Juez hablaba esta semana de la Geología con una mueca de preocupación. «No la tenemos visibilizada como una ciencia formal como las matemáticas, la física o la química, pero es muy necesaria», explica antes de hablar de las codiciadas tierras raras de Ucrania o los proyectos mineros de Extremadura para destacar su relevancia.

«Cuando profundizas –prosigue el joven– es un mundo muy extenso, interesante e incluso divertido. Los fósiles típicos como los trilobites (artrópodos) o amonites (cefalópodos) me encantan, eran animales fascinantes que se extinguieron por catástrofes y estudiar qué les pasó nos ayuda a intuir qué puede pasarnos a los humanos, que solo somos una especie más en la naturaleza. También me ha ayudado a apreciar el paso del tiempo y a no tratar la Tierra como algo eterno».

Su profesor, Juan Pablo Pulido, razona por qué la Geología no se aborda con más interés en los institutos. «La mayoría de los profesores somos biólogos, se suele dejar la Geología al final de curso y eso es condenarla al ostracismo, sobre todo en tercero de la ESO en el que se da mucha fisiología humana», lamenta Juan Pablo, quien cree que hoy día los adolescentes identifican una roca de granito y poco más.

En su opinión «deberían conocer el planeta por dentro, la interacción que hay entre roca, atmósfera e hidrosfera, las clases de minerales y de rocas y cómo se forman. Yo suelo empezar el curso al revés, con la Geología, y antes de pasar a Biología introduzco una parte más detectivesca que tiene que ver con identificación de estratos o morfología del paisaje para que sepan interpretarlo», dice quien a menudo saca sus alumnos al campo y el pasado mes de febrero los llevó hasta Tenerife.

«Hemos estado en túneles de lava de las últimas erupciones en el parque natural del Teide y los alumnos se quedaban en shock», describe satisfecho el docente. En un análisis más profundo, Pulido afirma que la sociedad se está quedando sin geólogos porque apenas se gradúan en las universidades pese a ser un perfil muy requerido por las multinacionales.

Fernando Juez brilla en todas la materias y tiene su mente en la Medicina, pero desde que se ha adentrado en la Geología está repensando su futuro.

De momento, cuando esta semana fue llamado para una sesión de fotos en el laboratorio de su instituto salió de su clase entre aplausos de sus compañeros.

Ya entre cajas con rocas, preguntado por su mineral favorito, el adolescente contestó con una soltura impropia de su edad. «Por vistosidad la labradorita, que es un silicato que brilla de diferente color según le incida la luz. Pero por la importancia el olivino, que tiene un color parecido a la aceituna, es una roca ígnea magmática pero plutónica porque se enfría lentamente. Es interesante porque es un mineral que da información de lo que ocurre en el interior de la Tierra», señala antes de reconocer con sentido del humor que sus intereses no son muy comunes. «Los que fuimos a estas olimpiadas nacionales somos frikis, lo sé. Pero frikis con orgullo porque lo que nos gusta es saber», declaró a HOY riendo.