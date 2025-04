La joven detenida tras hallar muerto a su bebé dice que no sabía que estaba embarazada El juzgado número 2 de Coria asume la causa y ratifica la prisión comunicada y sin fianza para la mujer de Cilleros y el secreto de las actuaciones

Ana B. Hernández Miércoles, 3 de julio 2024, 07:52 | Actualizado 10:57h.

La joven de Cilleros detenida el pasado 21 de junio, después de hallar muerto a su bebé recién nacido en su casa, dice que no sabía que estaba embarazada. «Es así porque tenía un embarazo que se conoce como críptico o silencioso», sostiene su abogado, Ángel Luis Aparicio.

El embarazo críptico es aquel en el que la mujer desconoce que está embarazada hasta que se encuentra en un avanzado estado de gestación o, incluso, hasta que llega el momento del parto. Es el motivo por el que este tipo de embarazo también se conoce como silencioso o sigiloso o como embarazo negado. De hecho, en este tipo de gestaciones, las pérdidas o sangrados pueden ser confundidos con la menstruación, lo que contribuye a que el embarazo permanezca oculto.

«En este caso la joven no sabía que estaba embarazada hasta que se puso de parto en el domicilio de sus padres en Cilleros», detalla el abogado. Es más, «sus cambios físicos tampoco habían llamado la atención a nadie, ni a ella misma ni a su pareja ni a su entorno porque apenas eran perceptibles», añade igualmente el letrado que defiende a la joven de Cilleros, cuya detención causó sorpresa en esta localidad de la Sierra de Gata entre otros motivos, precisamente, porque nadie en el pueblo sabía que estaba embarazada.

Todo ocurrió la tarde noche del 16 de junio. La joven, que no tenía seguimiento ginecológico puesto que desconocía que estaba embarazada, acudió a la localidad serragatina, en la que no residía habitualmente, para visitar a sus padres y se puso de parto. Hasta la casa familiar se desplazaron entonces sanitarios, que no pudieron hacer nada por el recién nacido, el juez de guardia para el levantamiento del cadáver y también guardias civiles.

La joven fue trasladada hasta el Hospital de Coria, para recibir la atención médica que precisaba, y la Guardia Civil puso en marcha una investigación para determinar las causas de la muerte del bebé.

Secreto de las actuaciones

Tres días después, cuando recibió el alta hospitalaria, fue detenida por la Benemérita ante los indicios detectados en el curso de la investigación de la posible comisión de un delito por su parte. Dos días más tarde, en la mañana del domingo 23 de junio, la joven pasó a disposición judicial.

Prestó declaración ante la titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Coria, de guardia en el momento en que sucedieron los hechos, que decretó su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, tras escucharla durante dos horas y media y tener acceso al atestado de la Guardia Civil.

La jueza atendió la petición realizada también por la Fiscalía frente a la solicitud de la defensa de la joven, que reclamó libertad provisional o, en su caso, prisión eludible bajo fianza.

La causa ha sido asumida después por el juzgado de primera instancia en instrucción número 2 de Coria, que ha ratificado la prisión provisional como medida cautelar. Lo ha hecho a instancias de la Fiscalía, que ha vuelto a reclamarla de nuevo y frente a la petición de la defensa, que también ha reiterado su solicitud de libertad provisional o prisión bajo fianza. En esta ocasión la joven no ha sido trasladada a los juzgados de Coria para volver a prestar declaración, sino que se ha ratificado en la que hizo el 23 de junio a través de una videoconferencia desde la cárcel de Cáceres, donde cumple la medida judicial cautelar.

La titular del juzgado número 2 de Coria mantiene igualmente el secreto de las actuaciones que fue decretado tras la detención de la joven y continúa, con nuevas pruebas y las declaraciones de guardias civiles y médicos, las diligencias abiertas por un presunto delito de asesinato que ha conmocionado a los vecinos de Cilleros.