Jorge Redondo, creador de Redondo Brand: «Yo soy extremeño, así que la tierra está en todo lo que diseño»

Irene Toribio Lunes, 23 de octubre 2023, 17:12 | Actualizado 19:07h. Comenta Compartir

Se ha convertido en el diseñador favorito de las 'influencers' españolas y ha llegado a vestir a rostros como Naty Abascal o Nieves Álvarez. Es Jorge Redondo, tiene 30 años y es natural de Cáceres. Es quien está detrás de Redondo Brand, la firma que ha conquistado a 'celebrities' de todos los ámbitos. ¿El secreto? La originalidad. Así nos lo cuenta el propio Jorge, que asegura que la seña de identidad de su marca es la combinación entre elegancia y originalidad: «Siempre intentamos que vayan muy elegantes pero con un toque de distinción, para mí es lo más importante».

La moda siempre le ha apasionado pero sus inicios no fueron tijeras en mano. A los 16 años se adentró en el mundo de la moda escribiendo blogs y crónicas hasta que un medio de comunicación le contactó y empezó a trabajar formalmente en el periodismo de moda. Fue en las pasarelas cuando se dio cuenta de hacia dónde quería ir: «Aquello me transmitía cosas muy bonitas y supe que quería transmitir eso con prendas mías». Así nace, en 2019, Redondo Brand. Desde entonces ha sido éxito tras éxito.

«Somos una de las marcas que más eligen las influencers, eso es algo objetivo, y me hace sentir super orgulloso», confiesa el diseñador, «además, suelen repetir en muchas ocasiones y eso te llena de satisfacción y piensas que algo estarás haciendo bien». Y no le falta razón.

El cacereño ha sido el encargado de vestir a María Pombo (con quien ya le une una bonita amistad) en más de una ocasión y hasta ha diseñado el vestido de novia de su hermana Marta, que se ha dado el 'sí, quiero' este mismo fin de semana en Madrid. «Vestir a amigas como Marta y María Pombo es siempre Bonito e ilusionante. Evidentemente te da nervios, no es como ir a una boda solo como espectador, además sabes que va a ser un vestido comentado», nos cuenta el cacereño, que asegura que le apasiona el diseño sobre todo porque « es un proceso que une mucho». Su relación con la familia Pombo ya no es solo profesional, « somos amigos, ellas me apoyan siempre. Vestirlas es como vestir a cualquier otra clienta pero sabiendo que tienen muchos seguidores y que todo el mundo va a comentar», señala, pero el proceso es el mismo que con cualquiera, «siempre trato de hacerlo lo mejor posible».

El atelier de Redondo Brand está ubicado en Madrid y allí cuentan con el equipo de diseño para hacer a invitadas y novias vestidos a medida, pero también disponen de una tienda prêt-à-porter con diseños ya elaborados y asequibles a todos los bolsillos.

Cada diseño y cada proceso, confiesa, es distinto. «La inspiración para diseñar un vestido a medida para una clienta nace de una conversación con ella, de cómo se siente, del lugar del evento… Sin embargo, en las colecciones nacen de un personaje, por ejemplo Lola Flores fue nuestra inspiración para la última. Estudiamos sus apariciones, siluetas… hicimos una reinterpretación de lo que se pondría ella si viniera a Redondo a vestirse» En coleccciones prêt-à-porter, que se pueden comprar tanto en tienda como a través de su página web, «trabajamos con una visión dirigida hacia todo tipo de públicos».

Pese a que sus diseños han conquistado a miles de personas, Jorge Redondo se considera «un chico super normal que cuando no trabaja disfruta de su gente, de cenas con amigos, de viajar para desconectar…». Entre esos viajes está su tierra, Extremadura, a la que siempre vuelve «aunque voy menos de lo que me gustaría por motivos de trabajo», confiesa. Y de esta Extremadura está todo en sus diseños. Aunque no cuenta con una colección inspirada en la comunidad como tal, asegura que «yo soy extremeño, así que la tierra está en todo lo que yo hago».

La próxima colección de Redondo Brand sale en noviembre y apostará todo al blanco. Habrá vestidos que serán ideales para segundos vestidos de novia, para ceremonias civiles, prebodas... Su éxito está asegurado, como en todo lo que hace, aunque confiesa tener la espinita clavada de vestir a la reina Letizia: «Me encantaría vestirla, y a otros muchos rostros tanto nacionales como internacionales que admiro».

Temas

Moda