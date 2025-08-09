Jerez de los Caballeros ofertará 20.000 metros cuadrados de suelo para la instalación de industrias

El Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros sacará a licitación unos 20.000 metros cuadrados de suelo industrial, distribuidos en diferentes espacios en el polígono ... industrial 'El Pabellón'.

Se trata de una medida «muy demandada» por los industriales y empresarios de la localidad, que se espera suponga un «impulso importante para el crecimiento y desarrollo económico» de Jerez de los Caballeros y de toda la comarca, contribuyendo, al mismo tiempo, a fijar población al territorio.

Así lo ha señalado el alcalde, Raúl Gordillo, quien, junto al concejal de Industria y Comercio, Sebastián Sánchez, ha explicado los detalles de esta iniciativa.

La medida aprobada este jueves en junta de gobierno local, es fruto, ha indicado Gordillo, del «enorme trabajo» que han realizado, los técnicos municipales, también de la Mancomunidad Sierra Suroeste y del Registro de la Propiedad, y respaldo y apoyo recibido por parte de los grupos de la oposición, Ciudadanos y Unidas por Jerez. A todos ellos ha expresado su agradecimiento por hacer posible esta «importante noticia para Jerez».

Con esta acción, ha explicado, se facilitará a los empresarios de la zona, «un lugar estratégico para la industria en Extremadura», la oportunidad de disponer de un mayor espacio para ampliar o emprender sus negocios con unas buenas condiciones y un precio asequible, 30 euros el metro cuadrado, en el caso de los solares ya urbanizados, y 22 euros para los que están a falta de alguna inversión en ese sentido, detalla el ayuntamiento en una nota de prensa.

Entre los principales requisitos contemplados para optar a las parcelas que se licitan, está el compromiso de dotarlas de actividad con la puesta en marcha del correspondiente negocio en un plazo aproximado de dos años. Se valorarán además otros aspectos como ser empresas emprendedoras, el precio ofrecido, la creación de puestos de trabajo o la inversión.

Por su parte el concejal de Industria y Comercio ha expresado la satisfacción que supone este logro, para el actual equipo de gobierno, en el compromiso que viene manteniendo con el desarrollo local, apoyando acciones que beneficien a empresarios, autónomos y al sector del comercio, y que repercutan de manera positiva en el futuro de esta ciudad. Sebastián Sánchez, ha hecho hincapié en la intención del ayuntamiento de agilizar lo máximo posible todo el proceso.

La información estará disponible en la página web del ayuntamiento, en el apartado tablón de anuncios y en la Plataforma oficial de licitación electrónica de la Diputación de Badajoz, y según ha señalado Sánchez, en los próximos días se llevará a cabo una reunión informativa para explicar todos los pormenores a los empresarios interesados.