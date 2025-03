En la barra de mi bar de cabecera, tres jubilados, dos fontaneros y una costurera. Suenan dos teléfonos a la vez, el de un jubilado ... y el del dueño del bar. En ambos casos, tras dos segundos de inquietante silencio, se escucha un mensaje emitido por una amable señora: «Buenos días, le llamo de Recursos Humanos en atención a un currículum que nos ha enviado».

«¡El timo del currículum!», exclama el barman. «¿Pero qué currículum voy a enviar yo a ningún sitio, si estoy jubilado?», se pregunta el pensionista. «¡Cuidado!, no pronunciéis la palabra sí porque la aíslan y les vale para estafaros», avisa la costurera, que relata cómo han liado a su padre desde una pretendida compañía eléctrica. «Yo les pregunté: ¿tengo cara de gilipollas?», cuenta entre risas el fontanero. «No digas eso, ni sinvergüenza como hizo mi hermana porque aíslan la ese y la i y te encadenan un sí», nos asusta la costurera, convertida en defensora del receptor. Pero el fontanero nos tranquiliza: «¡Bah!, no pueden encadenar nada, los extremeños no pronunciamos la ese de gilipollas».

Que levante la mano quien no haya recibido una llamada desde Recursos Humanos. No veo ninguna. ¿Pero qué demonios es esta locura? Recibo cada semana tres llamadas de media avisándome de que faltan datos en un currículum que nunca he mandado. Nos toman por tontos, pero no los estafadores, ellos hacen su trabajo, sino una Administración incapaz de proteger nuestro sosiego. He seguido todas las recomendaciones para evitar llamadas incómodas y no hay manera. Suena 'La yenka'. ¡Ahí están! A ver, un insulto sin eses ni íes: «¡Caraculo!». Responde la estafadora: «Desde luego, yerno, cada día estás más desagradable».