Hace frío y he renovado mis pantuflas. Las uso clásicas, aburridas, domésticas, de cuadros, de paño, de andar por casa de toda la vida. Las ... he renovado porque estaban rotas por todos lados y no es porque sea un dejado, sino porque cuanto más usadas, más cómodas. Pero estaban tan agujereadas que el frío se colaba por las rendijas del fieltro. También las he renovado porque nadie me las quería regalar. A la familia, unas pantuflas les parecen un presente sin gracia. Prefieren obsequios sofisticados relacionados con actividades acabadas en 'ing': 'cycling', 'running', 'hiking', 'swimming', 'trekking'… O el clasicismo de la colonia, la bufanda, la corbata… O la chachipijada de la cesta 'gourmet', del hotel con spa, del desayuno bufet…

Parece como si regalar pantuflas degradara. O peor: avejentara. ¡Que no!, que el viejo, en tal caso, seré yo. No hay manera, si quiero calzar unas zapatillas de cuadros confeccionadas con borra, lana y pelo tengo que comprármelas. Ahora toca domarlas y, desde luego, hacer acopio de paciencia cada vez que me clasifiquen no por las ideas que anidan en mi cabeza, sino por el fieltro que cubre mis pies.

Acabo de atender a una joven repartidora. Traía un paquete. Mientras firmaba el recibí, se ha entretenido calibrándome de arriba abajo. Su turbo análisis ha llegado a mis zapatillas cuadriculadas y una sonrisa caritativa me ha sentenciado: «Este tío es más aburrido que desayunar un café con leche y galletas María». No me he callado. He hecho acopio de ironía: «¿Le gustan mis zapatillas?». La repartidora, pillada en falta, ha asentido sonrojándose. Después me he travestido de moderno y la he conquistado: «Son unas 'sneakers' para hacer 'pantufling'».