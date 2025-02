Comenta Compartir

Broncano me está educando. Dirán ustedes que vaya educación la que recibo de un programa que empieza con insultos, gritos y burradas. Pero no me ... refiero a esa educación, sino a detalles que aprendo con Broncano y me sitúan en el mundo, me ayudan a estar de nuevo al loro. Durante muchos años, di clase en institutos y me sentía completamente al día. Aprendía lo último del argot: del cheli al choni y del mola mazo al fachero y facherito. Conocía los cambios de la moda: de la campana al pitillo, de la brillantina a la patilla, de la melena a la cabeza afeitada a cuadros. Y, naturalmente, la evolución de los gustos musicales: de Perales a Obús y de Serrat al Drogas. Yo era un colega al cabo de la calle, moderno, actual, con estilo, in, cool, pro… Bueno, lo de pro es de ahora, lo he aprendido con Broncano.

Ser profesor es como trabajar en Eurodisney: por ti pasan los años, pero tus clientes tienen siempre la misma edad, están a la última y te contagian. Así que, en cuanto cambié a los adolescentes del instituto por otros alumnos más mayores y fofisanos, me convertí en un boomer vitrina muy fan del jersey de pico, de Rosendo y de la hamburguesa con mostaza y tomate. Pero apareció el programa de Broncano y en un par de meses he vuelto a ser un tío guay. Un ejemplo: me sentía pura vanguardia porque conocía a Rosalía y me gustaban algunas de sus canciones, pero la otra noche descubrí que el Motomami es ayer. El hoy se llama Judeline, una gaditana desenvuelta que lo flipas. Cantó en el programa de Broncano un tema muy dulce titulado 'Zarcillos de plata'. Es de amor, salen unos pantis rosas y unos condones y cada vez que lo escucho me siento to guapo, to flama, to flow.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY