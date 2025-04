Comenta Compartir

Comienza la temporada de ferias del libro y pocos se salvan de presentar el suyo o el de un conocido. Esto sucede en primavera, pero ... el resto del año proliferan los simposios, encuentros y seminarios sobre el turismo, el emprendimiento, la IA, el IPC, la ESO, el ICO o la ITV. Si antes, a las ocho de la tarde, te daban una conferencia, ahora, a las 10 de la mañana, asistes a unas jornadas. Y me parece muy bien. Lo que no me gusta es el diseño escenográfico de estos actos.

Lo que se lleva es eliminar las mesas alargadas o semicirculares con sillas y micrófonos de pie para sustituirlas por butacas y micrófonos de mano o diadema. La mesa te protegía las piernas, solo eras un busto parlante y gesticulante. El sillón muestra todo tu cuerpo, obligándote a posturas inverosímiles si llevas falda o si debes ocultar discretamente que tus calcetines son demasiado cortos. Algunos sillones son esponjosos, profundos y envolventes, te embuten, te hundes, te aprisionan, son ideales para dormir la siesta, pero no para charlar moviendo los brazos. Sin mesa delante, no puedes manejar papeles y como el micro sea de mano, tampoco puedes gesticular. Un calvario. Los productores de convenciones, presentaciones y congresos argumentan que la mesa aleja y el sillón acerca, la mesa es demasiado formal y solemne y la butaca mullida y desnuda elimina barreras, comunica informalidad, distensión y familiaridad. Pamplinas. Todo se debe al triunfo de la sociedad de la imagen. Si el conferenciante está tras una mesa, importa su palabra, sus ideas, lo que dice. Si está en un sillón, importa lo que se ve, su lenguaje corporal, el mensaje de su ropa, lo que hace más que lo que dice... El espectáculo.

