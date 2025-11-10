Irene de Miguel recuperará la Ley de Memoria Histórica

Redacción BADAJOZ. Lunes, 10 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La líder de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, se comprometió ayer a recuperar la recientemente derogada Ley de Memoria Histórica si llega al gobierno de la Junta de Extremadura en las elecciones del 21 de diciembre. También aseguró que la pondrá «en pie», dado que, según lamentó, el PSOE «la tuvo durante mucho tiempo olvidada en un cajón».

De Miguel realizó estas declaraciones en una concentración celebrada en Badajoz en contra de la «infame» Ley de Concordia, que «María Guardiola y Vox firmaron conjuntamente». Esta última norma, advirtió De Miguel, «pretende echar más toneladas de tierra sobre las cunetas y fosas comunes que en Extremadura siguen albergando a 14.000 personas asesinadas por el terrorismo franquista».

A su vez, la líder de la confluencia insistió en que esa ley «pretende asimilar a víctimas y verdugos» y poner «más trabas» en la exhumación de las personas represaliadas.

Ante esto, De Miguel incidió en su compromiso con la memoria democrática «para garantizar que los cimientos de una democracia sana sean fuertes» porque es «la mejor garantía para construir el futuro basado en el respeto».