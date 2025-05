La intrahistoria de cuando Bad Bunny dio un concierto en Puebla de la Calzada: «No lo creíamos»

Hace unos días, mientras personas en todo el país se peleaban por conseguir entradas para uno de los conciertos que Bad Bunny dará en ... España durante su nueva gira mundial, unos 5.000 privilegiados presumían de haber podido disfrutar a este fenómeno de masas por solo 20 euros en Puebla de la Calzada un 13 de julio de 2018.

Su primera actuación en España fue en 2017, con la Sala Moon de Valencia como testigo. La discoteca Shoko de Madrid o la sala Santana de Bilbao fueron otros de los escenarios que el artista puertorriqueño pisó durante su primera gira en europea cuando aún era considerado como una promesa del trap -'Diles', 'Soy peor' o 'Tu no vive' así' ya acreditaban su éxito-.

Un arranque fulgurante que, no obstante, alcanzó otra dimensión en 2018. Auténticos 'palos' como 'Chambea', 'Amorfoda' o 'Estamos bien' -también colaboraciones como 'Te boté (remix)'- le quitaron el apelativo de promesa y le propulsaron instantáneamente hacia la cima de la música urbana.

Ampliar Concierto de Bad Bunny en Puebla de la Calzada en 2018. FOTO: Golden Eventos | VÍDEO: I. Rocha

Millones de visualizaciones y una reconocida fama que le permitieron emprender su segunda gira europea en 2018. Sin desmerecer a las salas que en 2017 le dieron su espacio, en esta ocasión Bad Bunny ocuparía lugares como el WiZink Center de Madrid y el Parc del Fòrum en Barcelona. La campanada, en este caso, la dio Puebla de la Calzada, un municipio pacense de casi 6.000 habitantes que consiguió que la primera fecha de su tour europeo 'La Nueva Religión' pasara por allí. Casi nada.

«Mis amigos se rieron de mí» Juan Ferrer Promotor del Dream Summer Festival

El promotor del Dream Summer Festival, Juan Ferrer, cuenta a HOY cómo se fraguó aquel acuerdo. «Yo lo escuchaba, estaba empezando a pegarse y cuando dije que quería traerlo mis amigos se rieron de mí».

Era todo un reto, pues su experiencia previa había sido organizar un concierto de Demarco Flamenco, pero en este caso trataba de firmar a un artista de enorme proyección. Por si fuera poco, con la idea de que encima fuera la primera fecha en su gira.

«Me quisieron estafar por un lado y por otro», admite Ferrer, hasta que consiguió contactar con Giovanni, promotor del Reggaeton Beach Festival, quien le permitió acceder al representante de Bad Bunny.

Una vez contactó con el equipo del artista puertorriqueño pudo negociar. La condición y el anhelo que marcaba Ferrer era que el de Puebla de la Calzada fuera su primer show en la gira; el equipo por su parte replicaba que, en ese caso, el concierto debía ser a las 19.00 horas, pues a las 22.00 horas Bad Bunny actuaba en el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla. Acuerdo cerrado -con entre 80.000 y 100.000 euros por medio a favor del artista, detalla Ferrer-.

Fue muy afortunado, además, porque lo cerró en diciembre de 2017, recién salido 'Chambea' y poco antes de 'hits' como 'Amorfoda' (segunda canción suya con más reproducciones), 'Estamos bien' o 'Te boté (remix), esta última una de sus colaboraciones más icónicas.

Entradas por entre 15 y 20 euros y un artista internacional. Cabía esperar un rápido 'sold out', pero había un problema; la gente no creía que Bad Bunny fuese a Puebla de la Calzada.

«¿Y si viene?» Isidro Rocha Espectador del concierto

Isidro Rocha, que asistió al evento, recuerda que entre su grupo de amigos y personas que conocía existía un clima generalizado de desconfianza hacia la noticia. «Nadie se lo creía. Un amigo y yo dijimos: Mira, cogemos las entradas, no perdemos nada. Si no va habrá fiesta igualmente. Estábamos con la ilusión de que viniera pero tampoco nos lo llegábamos a creer», cuenta Rocha, que lo resume de la siguiente manera: «Dijimos, este tío no viene, pero, ¿y si sí?».

El propio Juan Ferrer reconoce que no era ajeno a tal recelo. «Sí, sí, dudé. Hasta que no lo vi encima de la tarima, que rompí a llorar, no me lo creí». Bad Bunny aterrizó la tarde antes en Madrid. Esa misma noche se acercó a Puebla de la Calzada y Ferrer aprovechó para publicarlo en redes sociales y que la gente -y él mismo- se convencieran de que aquello era una realidad.

«Hasta último momento hubo entradas disponibles. Vendimos unas 5.000». Sin embargo, llegado el día del concierto se desató la locura. «No he visto a la gente de aquí disfrutar nunca de esa manera». Eran las 7 de la tarde, un día caluroso de verano, pero Ferrer recuerda al público saltar y cantar con absoluta euforia.

Ampliar Concierto de Bad Bunny en Puebla de la Calzada en 2018. FOTO: Cedido | VÍDEO: I. Rocha

«Estuvo cantando unos 45 minutos súper intensos, lo dio todo», destaca por su parte Rocha, que guarda como un tesoro los vídeos que capturó en aquel evento. «Recuerdo mirar a mis amigos y estar todos flipando. Era una satisfacción increíble porque todo el mundo decía que no iba a ir y finalmente apareció. Llevaba un pantalón amarillo, una camisa de cuadros roja y unas gafas naranjas, era Bad Bunny».

Benito, un tipo humilde y cercano

En el plano personal, Ferrer destaca a Benito -nombre de pila del artista- como un tipo «muy cercano y humilde», que se acercó a saludar a todos los niños y que se divertía jugando al baloncesto. «Esperaba otra cosa, pensé que quizás sería más chuleta, pero fue muy cercano».

«Se llevó mi play», añade entre risas Ferrer, aunque matiza que fue una equivocación del equipo del artista. «Pidieron disculpas y me la devolvieron sin problema».

Ampliar Concierto de Bad Bunny en Puebla de la Calzada en 2018. FOTO: @badbunnypr | VÍDEO: J. Ferrer

Un 'pelotazo' sin duda el que pegó Ferrer con aquel concierto. Esto, aparte, le abrió la puerta de artistas como Karol G, Feid o Eladio Carrión, muy reconocidos en la música urbana y que actuaron en ediciones posteriores del Dream Summer Festival.

Siete años después, Bad Bunny anuncia su gira 'Debí Tirar Más Fotos' con 12 fechas en España -10 en Madrid y 2 en Barcelona-. Los precios oscilan entre 80 y 600 euros, y ya ha hecho 'sold out'; más de 600.000 tickets.

Por supuesto, la escala de su figura es otra. En el transcurso de estos años, ha colaborado con artistas como Drake o Daddy Yankee, ha protagonizado múltiples campañas publicitarias para marcas como Gucci o Calvin Klein, e incluso a dado el salto a Hollywood de la mano de 'Bullet Train', donde compartió cartel con Brad Pitt. Casi 100 mil millones de reproducciones en Spotify y casi 50 millones de seguidores en Instagram le avalan.

Ese episodio de Puebla de la Calzada es irrepetible, y muchos de los que lo presenciaron ahora recordarán eso de «Debí tirar más fotos…».