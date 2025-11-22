HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Inspección de Trabajo mejora las condiciones de 8.336 empleados este año

Redacción

MÉRIDA.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

La actuación de la Inspección de Trabajo en 2025 ha mejorado las condiciones laborales y contractuales de 8.336 trabajadores de Extremadura. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de la Comisión Paritaria entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Extremadura, celebrada ayer, y que ha sido presidida por el consejero de Economía, Guillermo Santamaría.

Durante la sesión, celebrada en la sede de la consejería de Economía en Mérida, se han analizado los resultados de la actividad inspectora en 2025 y se han fijado las líneas de actuación para el próximo año.

Entre los principales datos presentados destacan el «incremento notable» de la actividad inspectora en prevención de riesgos laborales, ya que han sido 3.571 las visitas realizadas a centros de trabajo y las 476 segundas visitas para comprobar subsanaciones, y los 9.372 requerimientos de mejora preventiva en las empresas, lo que supone un incremento de un 28% en comparación con 2024.

Respecto a las actuaciones en empleo y relaciones laborales, se han revisado 7.612 contratos, con un aumento del control documental, lo que ha derivado en una transformación en indefinidos de 1.045 contratos temporales y la regularización de 567 contratos fijos discontinuos.

