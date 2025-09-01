HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Excavaciones este verano en el yacimiento romano de Casas de Reina. HOY
Ciudad romana

Una inscripción revela que Regina alcanzó su máximo esplendor en época Flavia

Las microtopografías digitales aplicadas por la Universidad de Granada contribuyen a las tesis que sitúan a este enclave como ejemplo paradigmático de la romanización en Hispania

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:32

La ciudad romana de Regina sigue arrojando luz sobre su rico legado y papel preponderante en la romanización de Hispania. Un equipo de investigadores ... de la Universidad de Granada ha confirmado que Regina Turdulorum fue un municipio flavio durante el siglo I después de Cristo. Los investigadores han podido corroborarlo tras el reestudio de una inscripción conocida desde el siglo XVI y localizada en la cercana localidad cordobesa de Fuente Obejuna. Ha sido posible contrastar el dato aplicando técnicas digitales que han permitido desvelar dos líneas de texto que habían permanecido ocultas durante siglos en una piedra empleada como material de construcción de la iglesia de Nuestra Señora del Castillo.

