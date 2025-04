«Estoy inmensamente feliz. La Lámpara, si Dios quiere, me abrirá muchas puertas»

Esther Merino (Gévora, Badajoz, 1984) siempre lleva la sonrisa puesta, pero hoy especialmente se le nota que le desborda la felicidad. Anoche, bien entrada la ... madrugada, escuchó por fin su nombre en el Festival Internacional del Cante de las Minas, que le otorgó la Lámpara Minera, el galardón más importante al que puede aspirar un flamenco en el mundo. Sin dormir y en el camino de vuelta a Badajoz, la cantaora pacense atiende a HOY.

-¿Cómo está?

-Inmensamente feliz, este premio es un reconocimiento a todos estos años de carrera. Todos los años he ido con la cosa de a ver si este año es el mío y parece que nunca iba a llegar, pero al final llega y me parece increíble.

-Su persistencia ha dado frutos.

-Sí, además, yo me había propuesta ganar la Lámpara Minera, porque es el galardón más grande que puede tener un cantaor de flamenco.

-¿Cuántos años le ha costado?

-La primera vez que me presenté fue en 2009, que fue cuando gané por seguiriyas y desde entonces no me he presentado en ediciones consecutivas, pero por lo menos lo he intentado cinco o seis años.

-¿Ha conservado la misma ilusión este año?

-Sí, pero no la misma seguridad. Los años dan experiencia, dan tablas y dan un asentamiento en el escenario y creo que nunca he disfrutado y he cantado con la seguridad de este año. Siempre he estado con nervios y no lo disfrutas igual, y este año he subido queriendo demostrar la cantaora que soy y dando todo lo que tengo.

-Lo ha demostrado, porque además de la Lámpara, se trae el primer premio en cuatro modalidades de cante.

-Sí, me han dado el primer premio en soleá, taranta, minera y cartagenera. Ahora mismo es el reconocimiento a la cantaora más completa, que domina los máximos cantes mineros, más otros cantes.

-¿Ha tenido algún momento para echar la vista atrás y pensar en lo qué ha conseguido desde que empezó con 16 años?

-No he tenido ese momento. Cuando dijeron mi nombre, todavía se me ponen los pelos de punta, me acordé de la cantidad de gente que desde mis principios me ha estado apoyando y anoche estaban allí conmigo. Gente de Plasencia, de Madrid, de Badajoz que me han acompañado desde que empecé y que aguantaron hasta las cuatro de la mañana esperándome con una botella de champán y los vasos para celebrarlo conmigo. Eso es lo más grande que se puede vivir.

'Papá, abrázame'

-¿Cómo ha recibido el premio su familia, su padre, sobre todo?

-Cuándo me dieron el premio, le tuve que decir a mi padre: 'Papá, abrázame', porque estaba como bloqueado. Luego ya reaccionó, y el abrazo tanto de mis padres como de mi marido fue grandioso.

-¿Qué planes tiene ahora que ya tiene la Lámpara Minera?

-Ahora viene lo más difícil, defender el premio. Poquito a poco y con los años de carrera que tengo, espero llegar a ser una cantaora reconocida y consagrada.

-¿Todavía no se considera así?

-Creo que me quedan muchísimos sitios y muchísimas peñas donde actuar. Me considero una cantaora conocida pero yo creo que este premio, si Dios quiere, me abrirá muchas puertas.

-Tenemos en Extremadura la mejor hornada actual de cantaores. Junto con Celia Romero y Miguel de Tena, usted completa el trío de ases del cante flamenco de la región.

-Estamos reconocidos por todos los premios que hemos recibido de nuestra trayectoria, pero la Lámpara era algo que yo necesitaba conseguir, ya no solo artísticamente sino también personal, porque es lo que de alguna forma te reconoce tus años de carrera.

-Gana la Lámpara minera en el mismo año en el que Extremadura ha reconocido el flamenco como Bien de Interés Cultural. ¿Qué le va a aportar al flamenco de la región este nuevo premio?

-Va a dar a conocer más todavía a Extremadura y a sus artistas, porque cada vez hay más artistas con más preparación tanto en la guitarra, como en el baile como en el cante que estamos consiguiendo abrirnos camino en este difícil mundo.

-¿Prevé que se le inunde la agenda de actuaciones?

-Anoche, tras recibir le premio, me decían que me esperaban en un montón de sitios, una locura. Ahora toca compaginar las fechas que tenía con todas las nuevas que me vayan llegando, pero súper ilusionada.