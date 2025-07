El Infoex combate incendios en Torrejón el Rubio y La Garrovilla

Tania Agúndez Badajoz Miércoles, 23 de julio 2025, 13:19 | Actualizado 14:07h. Comenta Compartir

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) interviene en la mañana de este miércoles en dos incendios, uno declarado en el término municipal cacereño de Torrejón el Rubio, y otro en la localidad pacense de La Garrovilla.

Respecto al primer fuego, se ha declarado a mediodía, en torno a las 12 horas. Cabe destacar que la parte más septentrional del área de Torrejón el Rubio está incluida en el parque nacional de Monfragüe. Según informan desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en la zona trabajan tres unidades de bomberos forestales y 1 agente del medio natural.

Este fuego está categorizado de nivel 0, que indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

También está catalogado de nivel 0 el registrado en La Garrovilla, que se ha declarado poco antes de las 14 horas. Las llamas afectan en este caso a una zona de pasto y matorral. Allí actçuan tres unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos y un agente del medio natural.